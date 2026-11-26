윤석열 전 대통령이 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에서 위증한 혐의에 대해 무죄를 확정받았다. 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포를 방해한 혐의로 징역 7년을 확정받은 후 두 번째 대법원 판결이자 첫 무죄 확정판결이다.



대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 26일 윤 전 대통령의 위증 혐의 사건에서 내란 특별검사팀(특검 조은석)의 상고를 기각하고 원심의 무죄 판결을 확정했다.

대법원 1부는 26일 윤석열 전 대통령의 위증 혐의 사건에서 내란 특별검사팀의 상고를 기각하고 원심의 무죄 판결을 확정했다. 연합뉴스

대법원은 “유죄의 인정은 법관으로 하여금 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 공소사실이 진실한 것이라는 확신을 가지게 하는 증명력을 가진 증거에 의해야 한다”며 “그와 같은 증거가 없다면 설령 피고인에게 유죄의 의심이 간다 하더라도 피고인의 이익으로 판단할 수밖에 없다”고 밝혔다. 윤 전 대통령은 작년 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 1심 재판에 증인으로 출석해 ‘비상계엄 선포 당일 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 개최하고 국무위원을 추가 소집할 계획이 있었다’는 취지로 허위 증언한 혐의로 기소됐다.



1·2심은 윤 전 대통령의 발언을 기억에 반하는 허위진술로 볼 수 없다며 무죄를 선고했다. 1심은 “추후 연락받고 온 최상목 전 경제부총리에게 교부할 문건이 미리 준비됐었고, 윤 전 대통령은 추가 소집을 지시할 당시 ‘빨리 도착할 수 있는 국무위원’이 아니라 최 전 부총리 등 6명을 특정했다”며 “당일 저녁 최초 소집한 6인과 회동한 이후 나머지 국무위원들을 2차로 소집할 계획을 갖고 있었던 것으로 보인다”고 판단했다. 2심도 “윤 전 대통령의 지위와 경력에 비춰 비상계엄을 선포할 때 국무회의 심의를 거쳐야 한다는 점을 알지 못했다고 보기 어렵고, 오히려 선포를 위한 최소한의 요건을 갖추려 했을 것으로 보인다”고 했다.



윤 전 대통령 변호인단은 선고 뒤 입장문을 통해 “이번 판결이 향후 내란 재판에서 비상계엄의 절차적 정당성과 국헌문란 목적의 존부를 판단하는 데 중요한 참고가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.



더불어민주당 박성준 수석대변인은 이날 대법원 판단에 “내란범들이 줄줄이 법정 문을 빠져나가고 있다”며 “내란 세력에게 면죄부를 남발하는 사법부를 강력히 규탄한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지