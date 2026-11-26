일곱 살 딸이 있는 스물일곱 살 사회복지사가 ‘미스 유니버스’ 왕관을 썼다. 기혼자이자 어머니가 이 대회에서 우승한 것은 75회 역사상 처음이다. 나이 제한이 사라져 35세로 출전한 한국 대표는 결선에 오르지 못했다.



미국 CNN방송 등에 따르면 24일(현지시간) 미국령 푸에르토리코 산후안에서 열린 제75회 미스 유니버스 결선에서 푸에르토리코 대표 제니퍼 바레토가 우승했다. 바레토는 미 육군 부사관인 남편과 딸 페넬로페를 두고 있다. 2021년부터 미 텍사스주 육군 기지에서 가정폭력과 아동학대 피해를 본 군인 가족을 도와 왔다.

2026 미스 유니버스 우승자 제니퍼 바레토(27)가 25일(현지시간) 푸에르토리코 산후안에서 기자회견을 하고 있다. 산후안=AP연합뉴스

미스 유니버스는 결혼했거나 출산한 적이 있는 여성의 출전을 오랫동안 막아 왔다. 주최 측이 2023년 대회부터 이들에게도 문을 열었고, 그로부터 3년 만에 첫 우승자가 나왔다.



바레토는 결선 질의응답에서 인공지능(AI)과 가치에 관한 질문을 받고 “AI가 우리의 가치를 위태롭게 한다면 그것은 애초에 가치가 아니었던 것”이라고 답했다. 우승 뒤 인터뷰에서는 “완벽하지는 않지만 기억에 남는 사람이 되려고 이곳에 왔다”며 “전 세계를 대표하는 여성으로서 사명감을 느낀다”고 말했다.



로널드 데이 미스 유니버스 조직위원회 최고경영자는 성명에서 “그의 여정은 모성과 결혼, 개인의 야망이 함께 갈 수 없는 것이 아니며 여성의 잠재력이 삶의 단계로 규정돼선 안 된다는 점을 일깨운다”고 밝혔다.



푸에르토리코가 미스 유니버스를 배출한 것은 2006년 술레이카 리베라 이후 20년 만이며 통산 여섯 번째다. 2위는 도미니카공화국의 멜리사 누녜스, 3위는 베네수엘라의 클라라 베가스가 차지했다.



안무가 겸 연기자인 한국 대표 김유림씨는 주최 측이 2024년 대회부터 ‘18∼28세’이던 나이 제한을 없애면서 무대에 설 수 있었으나 12명이 겨루는 결선 진출에는 실패했다.



1952년 시작된 미스 유니버스는 도널드 트럼프 미국 대통령이 1996년부터 2015년까지 운영권을 가졌던 대회로도 알려져 있다. 2022년에는 태국 기업으로 주인이 바뀌었다. 올해 대회에는 116명이 참가했으나 잡음도 적지 않았다. 운영권을 둘러싼 주최 측과 태국 사업가의 분쟁 속에 태국·베트남 등 동남아 6개국 대표가 결선에 불참했다. 네팔과 아프리카 5개국 참가자는 미국 비자를 제때 받지 못해 출전을 포기했다.

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