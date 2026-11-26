이재명 대통령은 26일 미래 성장동력 육성을 위한 ‘7대 시드(SEED·씨앗) 프로젝트’의 추진 속도를 높이라고 주문했다. 각 지역에서 착공식이 진행되는 ‘3대 메가프로젝트’와 비교해 7대 시드 사업에 더 속도를 낼 필요가 있다고 지적한 것이다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “3대 메가프로젝트는 각 지역에서 착공식이 진행되는 등 나름 체계적으로 추진되고 있는 것 같다”며 “그런데 7대 시드 프로젝트는 좀 더 속도를 내야 될 것 같다”고 말했다. 이어 “사업별 맞춤형 추진 전략 수립, 기획과 투자, 연구 개발, 실증 등에 걸쳐서 민간 협력 체계를 강화하는 것, 또 대국민 홍보·소통에 만전을 기해야겠다”고 강조했다. 규제 혁신과 금융·조세 지원, 핵심 인재 육성도 차질 없이 추진하라고 지시했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

7대 시드는 소형모듈원전(SMR)·핵융합·재생에너지·양자·우주항공·첨단바이오·핵심광물 및 소재·부품·장비 첨단 공급망 등 미래 산업 7개 분야를 육성하는 범부처 사업이다. 이 대통령은 인공지능(AI)과 반도체를 넘어 미래 산업 전반으로 기술 패권 경쟁이 확대되고 있다며 “국가의 미래를 좌우할 이 경쟁에서 오늘의 한 걸음 차이는 훗날 100걸음, 또 1000걸음의 격차로 벌어질 수 있다”고 말했다. 경공업에서 중화학공업, 정보기술(IT) 산업으로 성장동력을 바꿔 온 경험을 거론하며 10∼20년 뒤를 내다보는 전략도 강조했다.



이 대통령은 올 한 해 국정 성과를 평가하면서도 연말까지 정책 이행 상황을 점검할 것을 주문했다. 중동 전쟁 등 대내외 변수에도 경제성장률과 수출, 국민소득 등 주요 경제지표에서 성과를 거뒀고 실용적 국익 외교로 외교 지평을 넓혔다고 평가했다. 이 대통령은 “2026년은 경제, 산업, 외교, 문화 등 많은 분야에서 글로벌 선도국가로서 대한민국의 위상을 확고하게 다진 한 해로 기록될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 연초 국민에게 약속한 국정과제와 정책 추진 현황을 세심히 점검하고, 행정 편의주의나 부처 간 칸막이로 이행이 지체되는 일이 없는지 살펴보라고 당부했다.



겨울철 안전 대책도 강조했다. 이 대통령은 지방정부와 협력해 폭설 대응 체계를 정비하고 행정구역 경계의 제설 사각지대를 줄이도록 장비와 인력을 탄력적으로 운영하는 한편, 고시원·쪽방촌 등 화재 취약시설의 안전 대책도 점검하라고 지시했다. 그는 “국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 가장 중요한 책무”라며 공직자들에게 “내가 대통령이고 내가 최종 책임자라는 자세로 최선을 다해달라”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지