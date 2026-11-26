도널드 트럼프 행정부의 일방적인 추가 관세 부과 움직임에 경제주체들이 반발하고 나섰다.



궈자쿤 중국 외교부 대변인은 26일 정례브리핑에서 미국 무역대표부(USTR) 관세 조치 관련 질문에 “‘과잉생산’은 허위 명제이며, 이를 구실로 정치적 조작을 하는 것에 반대한다”고 답했다. 미국은 중국에 최대 20%의 관세율을 예고했다. 중국 관영 글로벌타임스는 “워싱턴의 관세 계획은 일방적인 무역 제한을 통해 글로벌 산업 공급망에 대한 미국의 지배력을 강화하려는 시도”라면서 “이러한 태도는 중·미 협상에서 미국의 신뢰도를 스스로 깎아 먹는 일”이라고 비판했다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인. EPA연합뉴스

유럽연합(EU)도 “유럽이 과잉 생산의 원천이라는 전제를 거부한다”고 반발했다. 올로프 길 EU 집행위원회 대변인은 이날 “유럽은 오히려 과잉생산의 영향을 가장 크게 받는 지역 중 하나”라면서 “EU 집행위원회는 이 문제에 대한 공동 대응이 이뤄지지 않은 데 대해 유감을 표한다”고 덧붙였다.



일본 정부도 공개적으로 유감을 표명했다. 기하라 미노루 관방장관은 26일 기자회견에서 “일본에는 비시장적 정책, 관행이나 구조적 과잉생산 능력은 존재하지 않는다. 제3국의 과잉생산 능력에 대해서도 일·미(미·일)는 협력해 대응해 왔다”며 “그럼에도 일본에 대한 조치안을 발표한 것은 유감이며, 그 사실을 이미 미국에 전달했다”고 말했다.

기하라 미노루 일본 관방장관. AFP연합뉴스

인도는 “구조적인 과잉생산은 없다”면서도 미국과의 무역 협상을 신속히 타결하기 위해 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 미국 정부는 인도산 제품에 베트남, 말레이시아 등 경쟁국에 책정된 세율보다 낮은 17% 관세율을 책정했지만, 미국과 무역협정을 맺지 못하면 최대 25%까지 관세를 부과할 수 있다고 압박하고 있다.



과잉생산 조사 결과와 별도로 항공기와 설탕에 추가 관세가 예고된 브라질은 강력 반발했다. 브라질 대통령실은 “미국의 일방적인 결정은 진행 중인 양자 협상 과정 내에서 용납할 수 없는 행위”라며 “브라질은 이러한 위협에 굴복하지 않을 것”이라고 밝혔다.

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