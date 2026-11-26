미국 백악관 당국자가 한국의 쿠팡에 대한 과징금 부과를 “국가 간 약속을 어긴 행위”라며 강하게 비판했다고 미국 폭스뉴스가 25일(현지시간) 보도했다. 반도체·자동차 등 한국 주력산업을 거론한 과잉생산 관세가 예고된 가운데 쿠팡 문제도 한·미 간 갈등 요소로 다시 떠올랐다.



보도에 따르면 백악관 당국자는 “미 행정부는 이재명 대통령의 미국 기업 차별에 반대한다”며 “한국이 쿠팡을 비롯한 미국 기술기업을 공정하게 대우하겠다는 약속을 지키길 기대한다”고 밝혔다. 미 국무부의 관계자도 “한국 공정거래위원회의 미국 기업에 대한 지속적인 공격이 한·미 동맹의 발전 가능성을 위협하고 있다”며 압박에 동참했다. 국무부는 “차별적 대우에 대응하기 위해 다양한 정책적 방안을 적극 검토 중”이라고 덧붙였다.

쿠팡 로고. 뉴스1

공정위는 지난 9일 입점업체에 경쟁 배달앱과 같거나 유리한 조건을 요구하는 ‘최혜대우’를 강요했다며 쿠팡이츠 운영사 쿠팡에 3008억원의 과징금을 부과한 바 있다. 지난해 3000만명이 넘는 개인정보 유출 사고를 낸 데 대해서도 개인정보보호위원회가 6247억원의 과징금을 부과했다. 지난해 11월 발표된 한·미 정상회담 조인트 팩트시트에 온라인 플랫폼 규제와 망 이용료 등 디지털 서비스 관련 법률 및 정책에서 미국 기업들이 차별받거나 불필요한 장벽에 직면하지 않도록 보장한다는 내용이 담겼는데, 트럼프 행정부가 쿠팡에 부과된 과징금을 거론하며 당시 약속을 어긴 것이라고 문제를 제기한 것이다.



백악관과 국무부의 이 같은 발언이 미 무역대표부(USTR)의 과잉생산 관세 발표 당일에 나왔단 점도 주목 대상이다. 향후 쿠팡 관련 갈등이 한·미 관세 문제와 연계될 수 있다는 암시로도 읽을 수 있기 때문이다.



주미 한국대사관은 “(한국 정부는) 트럼프 행정부와의 합의를 준수하고 있으며 공정하고 차별 없는 기업 환경을 조성하는 데 전념하고 있다”면서 “최근 배달 플랫폼에 대한 과징금 부과를 비롯한 모든 조사와 결정도 관련 법규에 따라 적법하게 이뤄졌다”고 반박 입장을 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지