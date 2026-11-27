“현장에서 느꼈던 불편함과 문제점을 개선하기 위한 노력이 좋은 결실로 이어져 기쁩니다.”

26일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘2026 국민안전 발명챌린지’ 시상식에서 한국발명진흥회장상(동상)을 받은 군산해양경찰서 소속 김준수(39·사진) 경사는 수상 소감을 이같이 밝히고 “지속적인 연구와 발명을 통해 국민안전 확보와 해양경찰 직무 발전에 기여할 것”이라고 강조했다.



김 경사는 수사와 감식 현장에서 마주한 불편과 문제를 그냥 지나치지 않았다. 조금이라도 더 정확하고 안전하게 증거를 확보할 방법을 고민해 도구로 만들었다. 결과물은 ‘변사자 다기능 증거물 채취 장치’. 변사자 감식 과정에서 비강 내부를 직접 확인하면서 증거물을 안전하고 위생적으로 채취할 수 있도록 고안했다. 증거물 채취 과정에서 발생할 수 있는 오염을 줄이고 감식의 정확성과 효율성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 현장에서 필요한 기능을 실무자의 시각으로 구체화한 발명이다.



그는 그동안 국민안전 발명챌린지에서 은상을 3회 받았다.

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