좁은 수술 공간과 출혈로 시야 확보가 어려운 척추 내시경 수술에 인공지능(AI)을 접목해 신경과 혈관, 출혈 부위 등을 실시간으로 식별하는 기술이 개발됐다. 연구를 주도한 주인공은 부산대 의과대학 학생이다.

부산대는 의학과 정현지(사진) 학생이 의료 AI 기업 ㈜스피나이 연구팀과 공동으로 척추 내시경 수술 영상 속 주요 구조물 9종을 실시간으로 구분하는 AI 모델을 개발했다고 26일 밝혔다.



개발된 모델은 수술기구와 뼈, 황색인대, 경막, 혈관, 출혈 부위 등 9개 구조물을 픽셀 단위로 식별한다. 특히 기존 실시간 수술 영상 처리 기준보다 약 9배 빠른 속도로 영상을 분석하는 것이 특징이다.



연구팀은 신경외과 전문의가 직접 표시한 수술 영상 데이터를 활용해 실시간 객체 인식 딥러닝 모델인 ‘YOLO-V11’ 기반 AI 모델 5종을 학습·비교해 최적의 모델을 개발했다. 척추 내시경 수술은 절개 부위가 작고 회복이 빠르지만 좁은 수술 공간과 출혈로 주요 신경과 혈관을 구분하기 어려워 집도의의 숙련도에 크게 의존해 왔다. 연구팀은 이번 기술이 실제 수술에 적용되면 안전성과 정밀도를 높이고, 향후 로봇 척추 수술의 핵심 기반 기술로 활용될 것으로 기대하고 있다.



정씨는 “수술 화면을 AI가 실시간으로 이해하는 기술을 발전시켜 로봇 척추 수술의 ‘눈과 두뇌’가 되는 기술로 키워가고 싶다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지