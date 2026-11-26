더불어민주당이 조희대 대법원장 탄핵소추안을 12·3 비상계엄 2주기인 다음 달 3일 범여권 진보 정당들과 공동 발의하고 9일 국회 본회의에서 처리하는 방안을 유력 검토 중인 것으로 전해졌다. 민주당은 사법부 전체가 아닌 조 대법원장 개인에 대한 탄핵이라며 정당성을 강조하지만, 당내에서도 탄핵 이후의 정치적 책임을 우려하는 신중론이 나온다. 국민의힘은 이재명 대통령의 형사재판 재개를 촉구하고 장외집회를 추진하는 가운데 개혁신당도 탄핵 반대 공동 대응을 제안했다.

“曺 탄핵을” 조국혁신당 보좌진이 26일 국회 본관 앞에서 설치된 천막 농성장에서 ‘내란동조 조희대 탄핵하자’고 적힌 손팻말을 들고 있다. 허정호 선임기자

민주당 법제사법위원인 김용민 의원은 26일 김어준씨 유튜브 방송에서 “12월9일까지 마무리 짓자는 쪽으로 당내 논의가 바뀌는 분위기”라고 전했다. 한민수 최고위원도 예산안 처리 법정시한인 12월 2일을 거론하며 비상계엄 2주기인 3일 발의 가능성을 언급했다. 김민석 대표는 진보 5당이 탄핵안 초안을 함께 다듬고 공동 발의할 수 있다면서도 일정 조율은 원내에 맡겼다고 설명했다.



국회법상 탄핵안은 법제사법위원회에 회부하지 않을 경우 본회의 보고 24시간 이후 72시간 이내 표결해야 하며, 시한을 넘기면 폐기된다. 예정된 12월 본회의는 1, 2일과 9일이다. 민주당은 예산안 처리를 둘러싼 부담을 고려해 7일이나 8일 별도 본회의에서 탄핵안을 보고한 뒤 9일 표결하는 방안을 검토 중이다. 대법원장 탄핵안은 재적 의원 3분의 1 이상이 발의하고 재적 의원 과반이 찬성하면 의결된다. 161석의 민주당 단독으로도 처리가 가능하다. 탄핵안이 국회를 통과하면 조 대법원장은 직무가 즉시 정지돼 내년 2월 법관 정기인사에 관여하지 못할 수 있다.



민주당은 탄핵 대상이 사법부 전체가 아니라 조 대법원장 개인이라고 선을 그었다. 한병도 원내대표는 “탄핵의 대상은 사법부 전체가 아니라 조 대법원장 한 사람”이라며 대법관 공백 장기화와 계엄 당일 심야 간부회의, 한덕수 전 국무총리 사건 파기환송 판결 등을 문제 삼았다.



당내에선 탄핵의 파장에 대한 경계도 나왔다. 친명계 좌장인 정성호 의원은 CBS 라디오에서 “여당은 신념만 가지고 되는 것이 아니라 책임을 져야 한다”며 탄핵 이후를 염두에 두고 국민을 설득해야 한다고 강조했다. 김영진 의원도 당론에 따르겠다면서 “대법원장의 탄핵에 관한 책임과 결과에 대한 부분은 민주당이 다 받는 것”이라고 했다.

“李 탈옥법” 국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 국민의힘은 조작기소 특검법을 ‘이재명 탈옥법’으로 규정하며 특검 후보 추천을 거부했다. 남정탁 기자

국민의힘 장동혁 대표는 이날 “탄핵 자체가 위헌, 위법인데 머릿수 늘린다고 불법이 합법이 되겠나”라며 “이런 게 바로 조작 탄핵이고 의회 쿠데타”라고 비판했다. 조 대법원장의 직무정지로 법관 인사를 막으려는 ‘징계성 탄핵’이라는 주장도 폈다. 이어 사법부에 이 대통령의 재판 재개를 촉구하며 “판사들이 보여줄 수 있는 가장 확실한 행동은 바로 이재명 재판 재개”라고 했다. 정점식 원내대표도 민주당이 ‘내란 완전 청산’을 내세워 탄핵을 밀어붙이고 있다고 비판했다.



개혁신당도 국민의힘에 ‘사안별 연대’를 제안했다. 이기인 비상대책위원장은 당원 집회가 아닌 범국민 집회로 확대할 것을 촉구하며 국민의힘 지도부의 공식 답변을 기다리겠다고 했다. 천하람 원내대표는 조 대법원장 탄핵을 “윤석열의 비상계엄 못지않은 정신 나간 미친 짓”이라고 비판했다.



국민의힘은 다음 달 3일 서울에서 ‘조작기소 특검법’과 조 대법원장 탄핵 추진을 규탄하는 장외집회를 유력 검토하고 있다. 다만 계엄 2주년 당일 집회를 여는 데 대한 당내 우려도 나온다. 윤상현 의원은 최근 지도부에 계엄 사과와 반성·성찰을 촉구했고, 당 지도부 관계자도 집회에 따른 여론의 비난을 우려했다. 최보윤 수석대변인은 이날 계엄 2주년을 맞아 지도부가 계엄 자체에 대한 입장을 밝힐 것인지 묻는 질문에 사과 여부는 언급하지 않은 채 사법부 독립과 국민 주권을 지키기 위한 집회라는 취지로 답했다.

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