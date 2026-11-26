아시아·태평양 지역의 법률가와 법률단체가 참여하는 국제기구가 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진에 우려를 표명했다. 법조계 반발이 확산하는 가운데 국민 여론 역시 탄핵 반대 의견이 우세한 것으로 나타났다.



아시아·태평양 법률가단체(LAWASIA)는 26일 발표한 성명에서 “조희대 한국 대법원장에 대한 탄핵 추진과 관련해 신중한 접근을 촉구한다”고 밝혔다. 단체는 정부가 법원을 상대로 취하는 모든 조치는 극도로 신중해야 한다고 강조했다. 아시아·태평양 대법원장 회의가 1997년 최종 채택한 ‘베이징 원칙’도 언급했다. 사법 독립에 관한 내용을 담고 있는 이 원칙은 법관 파면 절차가 남용되지 않도록 엄격한 사유와 절차를 지켜야 한다고 정하고 있다.

조희대 대법원장이 지난 24일 서울 서초구 대법원으로 등청하고 있다. 뉴시스

법원 내부망(코트넷)에는 대법원장 탄핵소추 추진을 우려하는 일선 판사들의 목소리가 연일 올라오고 있다. 전날 창원지법 하반기 정기 전체 판사회의에서도 “재판을 이유로 한 법관 탄핵 등 권력 분립과 헌법 질서를 위태롭게 하는 시도에 대해 깊은 우려를 표한다”며 법원 단위 첫 집단 입장문이 나왔다.



김정아(51·사법연수원 31기) 인천지법 부천지원 부장판사는 전날 코트넷에 게시한 글을 통해 “정치권력이 원하는 결론이 도출되지 않으면 탄핵 대상 또는 법왜곡죄의 피고인이 되는 길이 열리게 됐다”고 주장했다. 그는 “법관들의 침묵에는 여러 의미가 있겠다. 지금 논쟁이 시비의 문제가 아니라 정치권력의 이해의 문제라는 생각이 들어 말을 보태고 싶지 않았다”며 “제발 재판에 매진하고 싶다”고 덧붙였다.



대한변호사협회와 서울·부산지방변호사회에 이어 변호사 단체의 반발도 이어졌다.



한반도 인권과 통일을 위한 변호사모임은 성명을 내고 이날부터 내달 3일까지 국회 정문 앞 시위를 진행한다고 밝혔다. 단체는 “정략적인 이유로 대법원장을 탄핵하겠다는 것은 국헌문란”이라며 “헌정사상 처음으로 집권 다수당이 대법원장과 대법원판결이 마음에 들지 않는다며 삼부의 한 축인 사법부 수장을 탄핵 소추하겠다고 공식화했다”고 규탄했다. 또 한덕수 전 국무총리 사건을 언급하며 “합의체 결론을 두고 대법원장 한 사람에게 책임을 묻겠다는 것은 책임주의 원칙에서 한참 벗어난 황당한 발상”이라고 지적했다.



엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 23~25일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시해 이날 발표한 전국지표조사(NBS)에서 조 대법원장 탄핵 추진에 대해 ‘반대한다’는 응답이 44%, ‘찬성한다’는 응답은 34%로 집계됐다. 중도층에서도 반대(41%)가 찬성(32%)을 앞섰다. 한국사회여론연구소(KSOI)가 23~24일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 진행한 조사에서도 반대 48.2%, 찬성 33.5%로 나타났다.



NBS 조사는 휴대전화 가상번호 100% 전화 면접 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 20.3%다. KSOI 조사는 무선 ARS 자동응답 방식으로 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 5.7%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집에서 확인할 수 있다.

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