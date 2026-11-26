국회에서 내년도 예산안을 둘러싼 줄다리기가 한창인 가운데 여당인 더불어민주당이 821조원 규모의 정부 원안보다 총지출을 더 늘리는 것을 검토해야 한다고 요구했다. 민생에 필요한 예산과 지방재정 지원을 충분히 반영하자는 취지다. 하지만 국민의힘은 재정 건전성 악화를 우려하며 예산안 대폭 감축을 요구하는 상황이라 여야 간 대치가 한층 격화할 전망이다.

한병도 더불어민주당 원내대표, 권칠승 정책위의장 등 의원들이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 정책조정회의에 참석하고 있다. 뉴시스

민주당 권칠승 정책위의장은 26일 국회에서 기자회견을 열고 “국가 재정의 본질적인 역할은 소외된 민생의 마중물이 되는 것”이라며 “국민이 삶의 현장에서 즉각 체감할 수 있는 변화를 이끌어내기 위해 정부의 예산 증액을 촉구한다”고 밝혔다. 그러면서 “필요하다면 총지출을 늘리는 것도 고려해야 한다”고 강조했다. 권 정책위의장은 증액이 필요한 예산 분야로 △일자리·서민금융·주거안정 등 ‘3대 민생 프로젝트’ △소상공인 지원 강화 △여성·장애인 등 취약계층 사회안전망 구축 △청년·무주택 서민 주택 공급 확대 등을 제시했다.



민주당은 반도체 호황에 따른 세수 여건과 지방자치단체 재정난 등을 고려해 적극적인 재정 투입이 필요하다는 입장이다. 다만 국회 심사 과정에서 정부 원안보다 총지출 규모가 늘어나는 것은 이례적이다. 2000년대 들어 정부안보다 총지출이 순증액된 때는 글로벌 금융위기 직후 경기 대응이 시급했던 2010년도, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 여파가 작용한 2021년도, 2022년도 예산안 등 세 차례에 불과하다.



국민의힘은 이날 예산결산특별위원회 예산안조정소위원회에서도 미래대응기금 조성 자체에 반대하며 삭감 필요성을 강조했다. 나경원 의원은 “결국 미래세대가 빚을 갚는 것보다 새로운 대출과 나랏빚을 만들어 미래세대를 파탄 내는 미래파탄기금이 되는 것 아니냐는 우려가 있다”라며 “기본적으로 미래대응기금은 폐지하는 게 맞다”고 주장했다. 이종욱 의원도 “미래대응기금은 이재명 정권이 돈을 마음껏 쓰기 위한 장치를 만든 것”이라며 "자체 전용 한도 30%는 진짜 말이 안 된다. 정부가 13조여원을 마음대로 하는 것을 국회가 못 막느냐”고 비판했다.

이광재 소위원장이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 예산결산특별위원회 예산안등조정소위원회에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴스1

반면 민주당 이연희 의원은 “최근 반도체 호황으로 추가 세수가 올해 162조원, 내년에는 더 걷힐 것으로 예상되는데 이 돈을 어떻게 쓰느냐에 따라 대한민국 미래가 좌우될 것”이라며 “미래대응기금이 재정안정화 역할을 하는 ‘재정 댐’으로 활용돼야 한다”고 주장했다.



국회 운영위원회는 이날 국회와 국가인권위원회 등 소관 기관 예산안을 처리해 예결위로 넘겼다. 국회의 경우 국회의원 보좌 직원의 초과근무수당 현실화와 호봉 상향 등을 포함해 364억여원을 증액했고, ‘국민 주권의 날’ 행사비 예산 5000만원이 감액됐다. 인권위는 북한 인권 실태조사 분야 등 5억9400만원이 추가됐고, 대통령경호처는 신규 통신 보안시스템 구축 등에 48억3200만원을 증액하기로 했다. 다만 대통령비서실과 국가안보실 예산은 여야 간 이견으로 처리가 보류됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지