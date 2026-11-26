“대통령과 오랜 친분이 있는 건 맞지만 ‘측근’은 아닙니다.”

이용철 법무부 장관 후보자가 국회 인사청문회에서 한 발언이다. 이 후보자는 지명 이후 줄곧 자신을 ‘성남 라인’(이재명 대통령의 경기 성남시장 시절부터 이어져온 측근 그룹)으로 규정하는 데 선을 그었고, 김현지 청와대 제1부속실장 등과의 친분도 부인했다.

그런 이 후보자가 이 대통령과 한 법무법인에서 함께 일하고 성남시 산하 기관의 장을 맡고, 이재명정부 출범 이후엔 방위사업청장에 이어 법무장관 후보자가 되기까지 중요한 역할을 한 인물이 있다. 이 대통령의 공직선거법 위반 사건 변호인을 맡았던 차지훈(사진) 주유엔(UN)한국대표부 대사다.

이 후보자와 차 대사는 과거 민주사회를위한변호사모임(민변)에서 활동하며 연을 맺은 뒤 지금까지 친분을 이어오고 있다. 26일 취재를 종합하면 차 대사는 2000년대에 사법연수원 동기(18기)인 이 대통령을 이 후보자가 대표변호사로 있던 법무법인 새길에 소개했다. 이 후보자와 차 대사는 2010년 성남시장 인수위원회에서 함께 활동했다. 차 대사는 부위원장, 이 후보자는 인수위원이었다.

차 대사는 이재명정부 출범 후 외교업무 경력이 전무해 전문성 논란이 일었음에도 주유엔대사에 임명됐다. 이 후보자는 방사청장이 됐다. 더불어민주당 김승원 의원의 낙마로 법무장관 공석이 길어지면서 주로 검사 출신 여당 의원들이 하마평에 올랐지만, 이 대통령은 이 후보자를 ‘깜짝 지명’했다. 차 대사는 이 과정에서도 이 후보자를 추천하는 등 역할을 한 것으로 전해졌다.

이 후보자는 자신이 이 대통령의 직접적인 측근 그룹이 아니며 대통령을 변호한 적도 없다면서 야권의 ‘공소취소용 인사’란 지적에 반박하고 있지만, 이 대통령 변호인 출신이자 막역한 사이인 차 대사가 이 대통령과 이 후보자의 ‘연결고리’ 역할을 했다는 점에서 이 대통령 형사사건 공소취소 관련 조언이나 권유를 할 가능성이 점쳐진다.

이용철 법무부 장관 후보자가 지난 24일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

법조계에선 이 후보자가 청문회에서 공소취소와 관련해 명확한 답변을 내놓지 않은 점 등을 토대로 우려를 제기하고 있다. 이 후보자는 ‘공소취소 지휘를 하지 않겠다는 말을 못하느냐’는 질문에 “예”라고 답해 논란이 되기도 했다.

이 후보자는 인사청문회 준비단을 통해 “차 대사와는 민변, 사법개혁위원회 등에서 함께 활동하며 자연스럽게 잘 알고 지내는 사이”라면서도 “법무부 장관으로 일하게 되면 친분 관계를 막론하고 주어진 권한을 법과 원칙에 따라 공정하게 행사하고자 하며, 친분이 직무 수행에 영향을 미칠 것이라는 시각은 지나치다”고 해명했다.

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