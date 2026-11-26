정호승 시인은 시 ‘결혼에 대하여’에서 “봄날 들녘에서 쑥과 냉이를 캐고, 쑥국을 끓이며 기뻐할 줄 아는 사람과 결혼하라”고 했다. “야근에 지친 손톱을 다정하게 깎아주고, 고단한 일상을 함께 나눌 줄 아는 사람과 살라”고도 했다. “결혼이 사랑을 필요로 하는 것처럼 사랑도 결혼이 필요하다”며 “사랑한다는 것은 이해한다는 것이며, 결혼도 때로는 외로운 것”