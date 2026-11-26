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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
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파고다 강남 1타토익 RC김나래
입력 :
2026-11-26 18:59
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2026-11-26 18:59
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[파고다 강남 끝토익 RC김나래] PART 5
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 비혼 동거 17만 가구
정호승 시인은 시 ‘결혼에 대하여’에서 “봄날 들녘에서 쑥과 냉이를 캐고, 쑥국을 끓이며 기뻐할 줄 아는 사람과 결혼하라”고 했다. “야근에 지친 손톱을 다정하게 깎아주고, 고단한 일상을 함께 나눌 줄 아는 사람과 살라”고도 했다. “결혼이 사랑을 필요로 하는 것처럼 사랑도 결혼이 필요하다”며 “사랑한다는 것은 이해한다는 것이며, 결혼도 때로는 외로운 것”
[세계포럼] 부활한 ‘톱니 이론’과 ‘한덕수 방지법’
“나는 솔선하여 그런 일을 할 의사도 없었고 그럴 수 있는 권한도 가지고 있지 않았습니다. 나는 단지 하나의 톱니, 즉 소모품이었을 뿐이고 내 입장에 있었던 사람이라면 누구라도 그렇게 했을 것입니다.” 파시즘이나 독재 체제에 가담한 관료들은 대체로 이 같은 ‘톱니(바퀴) 이론’에 근거해 자신의 행위를 변명한다. 한나 아렌트는 1964년 짧은 글 ‘독재 체제
[세계타워] 자동차 패권 경쟁, 정부도 뛰어야 한다
1998년 외환위기 여파로 기업들이 줄도산하던 시절, 한국은 미국과 자동차 협상 양해각서(MOU)를 체결하며 국내 자동차 시장의 문턱을 대폭 낮췄다. 당시 미국은 한국 자동차 시장의 사실상 완전 개방뿐 아니라 한국인에게 자유무역과 경쟁의 이점을 적극 교육하라고 요구했다. 1995년 세계무역기구(WTO) 창설을 주도한 미국과 유럽연합(EU)은 자유무역의 신
[한국에살며] 배움에 진심인 한국인
‘배움에는 끝이 없다’라는 말이 있다. 한국에서 오랫동안 생활하며 지켜본 한국인의 모습 가운데 가장 인상 깊었던 것 중 하나는 나이가 들어서도 배움을 멈추지 않는 것이다. 나는 20년 넘게 한국인에게 중국어를 가르쳐 왔다. 지금도 생생하게 기억나는 장면이 있다. 2002년 여름, 한국 학생들을 대상으로 한 중국어 여름 캠프에서 처음 수업을 맡았다. 당시
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