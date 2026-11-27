현대차그룹이 호세 무뇨스 현대자동차 사장과 송호성 기아 사장을 유임하고, 주요 계열사 4곳의 수장을 교체했다. 완성차 부문의 경영 연속성을 유지하면서 부품·건설 계열사에는 전문성과 사업 성과가 검증된 인재를 전진 배치한 것이 이번 인사의 특징이다.



현대차그룹은 26일 이러한 내용의 ‘2026년 대표이사·사장단 임원인사’를 단행했다고 밝혔다. 글로벌 통상 압박과 중국 완성차 업체의 저가 공세, 원자재·물류비 부담이 겹친 복합 위기 속에서 대대적인 인적 쇄신이나 외부 영입 대신 내부 연쇄 이동을 통한 조직 안정을 택한 것으로 해석된다.

백철승(왼쪽), 박찬영, 나태준, 유지한.

먼저 그룹의 핵심축인 완성차 ‘투톱’은 재신임을 받았다. 올해 3분기 현대차의 글로벌 판매와 매출이 6년여 만에 동반 감소하면서 무뇨스 사장의 거취에 관심이 쏠렸으나, 미국 관세 등 통상 리스크 대응을 위해 기존 사령탑 체제를 이어가기로 한 것으로 풀이된다. 기아는 꾸준한 판매 성장세가 고려됐다는 해석이 나온다. 현대로템, 현대글로비스, 현대위아 등 다른 주요 계열사 수장 역시 자리를 지켰다.



이번 인사에서 사장급 승진자는 백철승 현대모비스 신임 대표이사 사장이 유일하다. 지난해 사장 승진자 4명, 2024년 부회장 1명·사장 2명 승진과 비교하면 인사 폭이 크게 줄었다. 삼성·SK·LG 등 주요 그룹이 핵심 최고경영자(CEO)를 재신임한 흐름과 맞닿아 있다.



교체 대상은 현대모비스, 현대트랜시스, 현대케피코, 현대엔지니어링 등 4곳이다. 백 사장은 현대트랜시스 대표에서 승진해 현대모비스를 맡고, 현대트랜시스 대표에는 구매 전문가인 박찬영 현대차 구매본부장(부사장)이 선임됐다. 구매 부문 출신을 부품사 수장에 배치해 원가 경쟁력을 끌어올리려는 포석이다.



현대케피코 대표에는 소프트웨어중심자동차(SDV) 플랫폼 개발을 이끌어 온 유지한 현대차 SDV플랫폼담당(부사장)이, 현대차 국내생산담당 겸 최고안전보건책임자(CSO)에는 오준동 현대케피코 대표(부사장)가 각각 보임됐다. 현대엔지니어링은 나태준 건축사업본부장이 부사장으로 승진해 대표를 맡는다. 이규석 현대모비스 사장과 주우정 현대엔지니어링 사장은 퇴임해 고문으로 위촉됐다. 일부 공석은 임원 겸직으로 메우며, 정기 임원인사는 다음 달 중순 진행할 예정이다.

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