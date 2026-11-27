수도권 아파트 전셋값이 고공행진을 이어가고 있다. 올해 서울 지역 전세 가격 상승률이 10%에 육박한 가운데 경기와 인천도 지난해보다 가파른 상승세를 보이며 수도권 전역이 들썩이고 있다. 서울 강남 3구와 ‘한강벨트’를 중심으로 하락세가 뚜렷해진 매매 시장과 달리 실수요 중심의 전세시장 가격 불안이 지속되면서 무주택 서민들의 주거 부담이 가중될 수 있다는 우려가 나온다.

서울 동대문구의 한 부동산중개업소에 아파트 매매와 전세 등 매물 안내문이 붙여있다. 뉴스1

26일 한국부동산원이 발표한 11월 넷째 주(지난 23일 기준) ‘주간 아파트 가격 동향’에 따르면 올해 수도권 아파트 전셋값 누적 상승률은 7.52%로, 지난해 같은 기간(1.66%)의 4.5배에 달했다.

서울은 올 들어 9.58% 올라 지난해 동기(2.92%)의 3배를 웃돌았다. 경기도 지난해 1.40%에서 올해 7.04%로 상승폭이 5배 수준으로 커졌다. 지난해 같은 기간 0.13% 하락했던 인천마저 올해 4.97% 상승했다.

서울에선 상대적으로 주거비 부담이 낮았던 강북 지역의 전셋값 급등세가 두드러졌다. 성북구가 16.92%로 서울 25개 자치구 중 가장 높은 상승률을 기록했고 노원구(16.03%), 도봉구(12.89%), 강북구(12.47%)가 뒤를 이었다. 주거비 부담을 낮추기 위해 상대적으로 저렴한 지역을 선택해 온 임차인들마저 전셋값 급등에 직면한 셈이다.

경기에선 지난해 같은 기간 전셋값이 6.48% 하락했던 광명시가 올해 16.65% 오르며 급반전했고, 화성시 동탄구(16.54%), 용인시 기흥구(14.64%), 하남시(12.77%), 수원시 영통구(12.76%) 등 서울 접근성이 양호하거나 반도체 산업을 중심으로 풍부한 배후 수요를 갖춘 지역의 상승세가 가팔랐다. 인천에선 송도가 있는 연수구(7.81%)를 비롯한 부평구(4.50%), 남동구·계양구(각 4.36%) 등의 오름폭이 컸다.

최근 서울 아파트 매매가격 하락세가 주요 지역으로 확산하는 것과는 대조적이다. 서울 아파트 매매가는 강남 3구에 이어 광진구와 영등포구까지 하락세에 합류하면서 하락 전환 가능성이 커졌다. 두 시장이 엇갈린 흐름을 보이는 것은 집값 전망이나 대출 규제 등에 따라 관망세로 돌아설 수 있는 매매 수요와 달리 실거주 목적의 임차 수요는 쉽게 줄어들지 않기 때문이다.

남혁우 우리은행 부동산 연구원은 “수원 등 경기 남부 인기 주거지역의 가격 강세가 이어지면서 임대차 계약 만기가 돌아온 세입자들이 인근 지역으로 이동하는 모습을 보이고 있다”며 “인천과 경기 서부 지역도 전월세 매물이 매우 부족한 상황”이라고 말했다.

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