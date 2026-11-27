포스코, 산불 예방·대응 ‘포스코 쉴드’ 가동

포스코1%나눔재단은 포스코그룹의 기술과 소재, 건설 역량을 결집해 산불로부터 지역사회를 보호하기 위한 ‘포스코 쉴드’ 사업을 진행했다고 26일 밝혔다. 포스코 쉴드는 산불에 취약한 지역 마을에 초기 대응 체계를 구축해 주민들의 안전한 일상을 지키는 사업이다. 올해는 산불 피해 초기 대응이 시급한 경북 포항·안동, 전남 광양·여수 4개 지역의 마을을 시범 대상으로 선정했다. 포스코DX의 인공지능(AI) 기술을 적용한 지능형 영상감시장치를 도입하고, 포스코의 고강도 강재를 활용해 내구성을 높이면서도 고령의 주민들이 쉽게 다룰 수 있도록 경량화한 맞춤형 산불 진화 장비와 비상소화장치를 마을 곳곳에 배치했다.

한화오션, 협력사 58곳과 동반성장 공유

한화오션은 25일 경남 창원에서 특수선사업부 협력사 58곳의 대표 및 관계자 70여명이 참석한 가운데 ‘2026 동반성장 파트너스 데이’를 개최했다고 26일 밝혔다. 한화오션은 이날 방산기술연구센터 개발 과제와 해외사업 진행 현황, 구매정책 운영방안 등을 공유하고 협력사들과 해양방산 경쟁력 강화 방안을 논의했다. 또 삼공사·케이씨·태현정밀 3개사를 최우수 협력사로 선정하고 선급금 보증보험 면제, 프로젝트 참여 기회 확대, 종합평가 가점 부여 등의 혜택을 제공했다. 어성철 한화오션 특수선사업부장(사장)은 “협력사들과 상호 신뢰를 바탕으로 한 ‘원팀’으로 대한민국 해양 방위산업의 신화를 함께 만들어 나가겠다”고 말했다.

카카오, 5년간 상생 지원금 3777억원 집행

카카오그룹은 올해 3분기까지 최근 5년간 약 3777억원을 상생 지원금으로 활용했다고 26일 밝혔다. 카카오는 2022년 4월 소상공인·창작자·플랫폼 종사자 등을 지원하는 상생기금을 총 3000억원 규모로 조성·활용하겠다고 발표했다. 이후 카카오와 카카오모빌리티, 카카오뱅크, 카카오엔터테인먼트, 카카오페이 등 주요 계열사가 상생 프로그램을 운영해 왔다. 분야별 누적 지원액은 소상공인·지역 파트너 1441억원, 지역사회·이동 약자 등 736억원, 모빌리티 플랫폼 종사자 478억원, 디지털 리터러시·미래인재 양성 392억원, 디지털 콘텐츠 창작자 338억원, 스타트업·사회 혁신가 239억원, 기후·환경 154억원이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지