이재명 대통령은 26일 불법 어업 담보금이 상향돼 운영되는 것과 관련, "국민주권정부는 대한민국 어업 주권도 확실히 지킨다"고 밝혔다.



이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 불법 중국어선에 부과하는 담보금을 상향한 뒤 불법 조업 중단 사례가 늘었다는 내용을 다룬 언론 보도를 링크하고 "불법 어업 담보금 대폭 상향 효과가 확실하지요"라고 적고는 이같이 언급했다.

연평도 인근에서 나포된 중국어선. 해경청 제공

해양경찰청에 따르면 불법 중국어선 담보금을 최대 3억원에서 15억원으로 높인 '경제수역어업주권법'이 지난 5월 시행된 이후 담보금 납부 부담 때문에 어선 소유권을 포기하고 조업을 중단하는 사례가 잇따르는 것으로 파악됐다.



개정법 시행 이후 1척당 평균 부담금은 9억8천만원으로, 작년 1척당 부담금 9천700만원과 비교하면 10배 가까이 증가했다.



개정법 시행 전에는 중국어선 대부분이 담보금을 납부하고 풀려났지만, 올해는 고액의 담보금을 내지 못해 배를 포기하는 사례가 늘어난 것으로 나타났다.

<연합>

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