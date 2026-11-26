지난 19일 중국 선전에서 역사상 처음으로 미·중·러 정상회담이 열렸다. 회담을 앞두고 국내외 다수의 매체와 전문가들은 21세기판 얄타 체제가 등장하고 있다면서 강대국 정치의 도래에 대한 경고의 목소리를 냈다. 약소국의 안보 문제가 강대국 간 거래와 담합으로 결정될 수도 있다는 우려가 확산했다.



과연 미·중·러 선전 정상회담을 얄타회담에 견줄 수 있을까. 결론부터 말해 이번 회담은 ‘얄타 2.0’으로 부르기엔 적절치 않다. 우선, 얄타회담의 참가국 미·영·소는 2차대전의 승전국으로서 국제질서 수립을 위한 정당성과 힘을 갖고 있었다. 그러나 지금의 미·중·러는 승전국이 아닐뿐더러 미국과 러시아는 각각 자국보다 훨씬 약체인 이란과 우크라이나와 전쟁을 일으켰으나 뜻밖으로 고전 중이다. 그리고 얄타회담 참여국들은 전쟁 재발을 막고 평화를 유지하기 위해 집단안보기구로서의 유엔 창설에 합의했다. 반면에 19일의 미·중·러 회담은 항구적 평화 체제 구축은 말할 것도 없고 현재 진행 중인 두 개의 전쟁을 멈출 방안조차 도출하지 못했다.

장덕준 국민대 명예교수·유라시아학

그뿐만 아니라 현재의 미·중·러 지도자는 국제질서 재편에 대한 합의 도출을 이뤄내기에는 서로 너무 다른 관심사와 이해관계를 갖고 있다. 중간선거에서 참패한 데다가 고물가, 미·이란 전쟁에 대한 비판 여론 등으로 인해 도널드 트럼프 미국 대통령은 정치적 곤경에서 벗어나게 해줄 초대형 외교 이벤트가 필요했다. 시진핑 중국 국가주석은 회담의 주재자로서 글로벌 정치의 중심국가 이미지 구축을 원했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이 회담을 통해 러시아·우크라이나 전쟁 이후의 외교적 고립에서 벗어나는 동시에 미·중과 어깨를 나란히 하는 글로벌 강대국 이미지를 만들어내려고 했다.



게다가 유럽연합(EU) 등 여타 국제정치의 주요 축이 제외됨으로써 설령 미·중·러가 주요 국제정치 이슈에 합의하더라도 그것의 실행과 지속 가능성에 의문이 남는다. 지난 19일 러·우 전쟁에서 우크라이나를 지지하는 국가들의 연합체인 ‘의지의 연합’ 37개국 대표들이 베를린에 모였다. 미·중·러 회담에 대한 맞불작전이다. EU와 유럽 국가들은 미·중·러가 유럽 안보를 좌지우지하는 것에 대해 단호히 반대하는 한편 키이우에 대한 지지를 재확인했다.



이번 정상회담에서 세 나라 정상은 유엔 개혁, 정제 석유 제품의 생산 및 공급 확대, 국제형사재판소(ICC) 등 국제사법기구의 관할권 남용 금지, 핵 위험 감소 및 핵확산 방지를 위한 대화 등 4개 항을 담은 ‘평화 공동선언문’을 발표했다. 그러나 정작 가장 민감한 이슈는 협상 테이블에 오르지 못했다. 러시아·우크라이나 전쟁, 미·이란 전쟁, 북한 핵 문제 등이 그것이다. 그밖에 인공지능(AI) 규제 문제, 핵 군축 문제 등도 의제에 오르지 못했다.



세 나라 지도자는 이번 정상회담에서 각자 일정한 성과를 거두었다. 그중에서도 상대적으로 더 많은 이득을 본 지도자는 누구일까. 그것은 푸틴 대통령일 것이다. 무엇보다도 러시아 측은 러·우 전쟁 이후 외교무대에서 부정적이고 소외된 이미지를 털어내는 데 성공했다. 더구나 러시아는 미국, 중국과 대등한 위치에서 주요 국제 문제를 논의하는 글로벌 강대국 클럽의 일원이라는 이미지를 만들어냈다. 이는 푸틴 대통령이 20여년 전부터 지속적으로 제기해 온 국제질서의 다극화라는 화두를 국제사회에 각인시키는 효과를 가져왔다고 할 것이다. 또한 러시아는 에너지 공급 확대라는 합의를 끌어냄으로써 자국에 대한 서방의 제재를 약화시킬 수 있는 실용적인 이익도 챙길 수 있게 되었다.



선전 미·중·러 정상회담이 러·우 전쟁과 북핵 문제를 공식적으로 거론하지 않음으로써 ‘얄타 2.0’에 대한 우려는 일단 수면 아래에 가라앉았다. 그럼에도 이번 회담은 주요 강대국에 의해 국제질서의 양상이 변화될 수 있음을 보여주었다. 우리가 배제된 가운데 북한 핵을 비롯한 한반도 문제에 관한 중대한 결정이 내려질 수 있다는 뜻이다. 외교·안보 당국은 선전 정상회담 이후의 3강 행보를 예의주시하며 ‘대한민국 패싱’을 막을 전략을 짜내야 한다. 무엇보다 한·미동맹의 재점검을 통해 양국 간 신뢰를 회복해야 한다. 더 나아가 일본, 중국, 그리고 러시아와의 소통과 호혜적 협력을 강화해야 할 것이다.

장덕준 국민대 명예교수·유라시아학

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