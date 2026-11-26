미국 무역대표부(USTR)가 25일(현지시간) 한국에 과잉생산 관세 한도를 기존 한·미 합의대로 15%를 유지한다고 발표했다. 앞서 USTR이 지난 7월 부과한 12.5%의 강제노동 관세와 과잉생산 관세를 합산해 15% 상한을 방어한 것은 통상당국의 선방으로 평가된다. 일본과 유럽연합(EU), 대만 등도 15% 상한이 적용돼 미국 시장에서 동등한 조건으로 가격경쟁을 할 수 있게 된 건 다행이다. 최대 20%인 중국을 상대로 비교우위를 적극 활용해야 할 것이다.



그러나 USTR이 이날 내놓은 과잉생산 관세 예고 보고서를 보면 안심은 이르다. 보고서엔 한국의 전략산업 육성정책이 구조적인 과잉생산과 시장경쟁 왜곡으로 이어져 미 경제에 피해를 초래한다는 인식이 상세하게 담겼다. 특히 자동차와 반도체, 석유화학을 핵심 과잉생산 분야로 지목하고, 이들 제조업 육성·지원을 위한 한국 정부의 산업정책이 부당하다고 주장했다. 한국의 대미 무역흑자에도 보고서의 상당 부분을 할애했고, 한국이 중국산 중간재 수입을 늘려 글로벌 과잉생산 문제에 제대로 대응하지 못한다고도 지적했다. 한국의 노동자 권리보호가 충분치 않아 저임금으로 생산비용을 낮춰 수출 경쟁력을 높여 왔다는 의심도 드러냈다. 그러면서 앞으로 관련 협의가 만족스럽지 않으면 관세율을 25%까지 올릴 수 있다는 여지까지 남겼다.



통상 분야가 아닌 한국의 산업정책 자체를 거론한 것은 우려를 자아내는 대목이다. 제이미슨 그리어 USTR 대표가 최근 언론 인터뷰에서 호남권 반도체 클러스터 조성사업까지 콕 집어 언급한 것도 심상치 않은 대목이다. 미국이 무역법 301조를 동원해 추가로 통상 압박을 가할 여지를 둔 셈이다.



미 공화당 하원의원들은 한국의 디지털 규제로 10년간 최대 5250억달러의 손실이 발생할 것이라는 주장을 담은 공개서한을 최근 USTR에 보냈다. USTR이 이를 빌미로 301조를 다시 발동해 디지털 규제 조사에 나서 추가 관세 부과 근거로 삼을 수도 있다. 백악관 당국자가 우리 공정거래위원회의 쿠팡 제재를 강하게 비판했다는 보도도 최근 흘러나왔다. 앞으로 미국을 상대로 과도한 통상 압박의 불합리성을 알리고 설득하는 데 외교적 역량을 집중해야 할 것이다. 한·미 경제협력의 근간은 피로 맺은 동맹이다. 대미 투자의 신속한 이행을 비롯해 동맹의 기반을 튼튼히 하는 데 민관이 힘을 모아야 함은 두말할 나위가 없다.

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