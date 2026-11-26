한국은행이 또 금리 인상을 단행했다. 한은금융통화위원회는 어제 기준금리를 연 3%에서 3.25%로 0.25%포인트 올렸다. 올 들어 지난 7월과 8월에 이어 세 번째 인상이다. 신현송 한은 총재는 “물가상승률이 목표 수준(2%)에 수렴한다는 확신이 들 때까지 대응해 나갈 필요가 있다”며 추가 인상 가능성도 시사했다. 미국 연방준비제도(Fed) 역시 다음 달 기준금리를 인상할 것이란 전망이 우세하다.



한은의 돈줄 죄기는 불가피한 측면이 있다. 반도체 호황발 수출과 성장 호조가 이어지는 가운데 물가 상승세가 3% 안팎에서 좀처럼 꺾이지 않고 있기 때문이다. 성장률 전망치는 올해 3.3%에서 3.9%, 내년 2.9%에서 4.1%로 상향됐다. 4%대 성장률이 현실화하면 6년 만인데 경기과열을 걱정해야 할 판이다. 한은으로서는 인플레이션 압력이 더 커지기 전에 미리 돈줄을 죌 수밖에 없다. 신 총재가 “선제적인 대응이면서 가시화된 물가 상승세에 대한 대응이다”고 밝힌 이유다.



하지만 내수와 체감경기에 냉기가 가득한 상황에서 민생이 고금리 충격파를 감당할지 걱정스럽다. 당장 세 차례 금리 인상으로 가계의 이자 부담은 연간 10조원 가까이 불어난다. 빚으로 버텨온 영세자영업자와 중소기업, 서민 등 취약차주 사이에서는 비명이 터져 나올 수밖에 없다. 국가데이터처의 ‘3분기 가계동향조사 결과’에 따르면 일반 가계의 3분기 실질소득은 1년 전보다 2.1% 쪼그라들며 10분기 만에 마이너스로 돌아섰다. 번 돈보다 쓰는 돈이 많은 ‘적자 가구’비율도 3년 만에 최고치인 24%를 기록했다. 여기에 금리 인상이 더해지면 수출과 내수, 대기업과 중소기업, 계층 간 ‘K자형 양극화’는 더 증폭돼 결국 성장잠재력을 갉아먹을 수 있다. 반도체 경기마저 꺾이면 주가급락 등 금융불안이 고조되고 실물경제도 무너질 수 있다.



이제 긴축 충격에 대비해야 할 때다. 정부는 취약계층이 벼랑 끝에 내몰리지 않도록 사회안전망을 촘촘히 짜야 할 것이다. 다중채무자와 영세자영업자에게 맞춤식 채무조정·신용회복지원을 확대하고 금융안정에도 만전을 기해야 한다. 과도한 재정지출이 통화 긴축효과를 상쇄하는 우를 범해서는 안 될 일이다. 더불어민주당은 821조원의 내년도 슈퍼예산도 모자라 총지출을 더 늘리자고 한다. 반도체 호황 덕에 늘어난 세수를 선심성 퍼주기로 풀다가는 물가를 자극해 고금리로 이어지는 악순환에 빠질 수 있다. 재정과 통화정책의 엇박자가 더 큰 화를 부른다는 점을 명심해야 한다.

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