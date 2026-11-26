고대 그리스 비극 작가 에우리피데스는 “사람은 자신이 어울리기를 좋아하는 사람을 닮는다”고 했다. 누구와 친분을 맺고 교유하느냐가 그 사람의 됨됨이를 비추는 거울이라는 의미다. “네가 누구와 어울리는지 말해 달라. 그러면 네가 어떤 사람인지 말해 주겠다”는 스페인 속담과도 뜻이 통한다.



친구 관계는 이처럼 사람의 성품과 가치관을 가늠하는 잣대로 작용한다. 한데 독재자와의 친분을 외교적 자산인 양 과시하는 서방 지도자가 한둘이 아니다. 이탈리아의 실비오 베를루스코니 전 총리는 타의 추종을 불허한다. 그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 동생처럼 여긴다고 했으며 2015년에는 세계 지도자 가운데 최고라고 추켜세웠다. 그의 독재자 편애는 유별났다. 2010년에는 이집트의 호스니 무바라크, 리비아의 카다피, 튀니지의 벤 알리 대통령과 진정한 우정으로 맺어져 있다고 밝혀 논란을 불렀다. 공교롭게도 이들 3인은 모두 이듬해 ‘아랍의 봄’으로 권좌에서 쫓겨났다.



1994년 이후 세 차례에 걸쳐 9년여간 집권한 베를루스코니의 정치 역정은 숱한 성 추문과 부패 의혹, 외교적 기행으로 점철됐다. 영국 가디언이 베를루스코니가 남긴 정치적 유산은 이탈리아 국민의 정치 엘리트에 대한 신뢰 상실이라고 평가했을 정도다.



의외의 인물이 독일의 게르하르트 슈뢰더 전 총리다. 그는 푸틴을 ‘흠잡을 데 없는 민주주의자’라고까지 극찬했다. 단순한 외교적 레토릭으로 봐주기 어려운 발언이다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 거센 비판에 직면한 것은 자업자득이다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 “역겹다”고 비난했다. 독일 의회는 푸틴과의 관계 단절을 거부했다는 이유로 전직 총리 예우 일부를 박탈했다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 한술 더 뜬다. 최근 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 대통령을 “내 친구”라고 했다. 김정은 북한 국무위원장은 그에게 이미 오랜 친구다. 그러나 CNN은 트럼프의 독재자들과의 친분 과시가 “의미 있는 외교 돌파구를 마련하지 못했다”고 비판했다. 우크라이나 전쟁과 미·중 희토류 갈등, 중·러의 대이란 지원이 여전하다는 것이다. 독재자들과의 우정을 자랑할수록 유유상종(類類相從)이라는 부정적 인식만 굳어질 텐데 딱한 노릇이다.

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