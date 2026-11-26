LG생활건강이 사회관계망서비스(SNS)에서 인기를 끈 세탁세제의 향기를 섬유유연제와 섬유탈취제에도 적용하며 생활용품 제품군 확대에 나섰다.

LG생활건강은 프리미엄 기능성 세탁용품 브랜드 ‘피지(FiJi) 모락셀라’의 화이트머스크향 섬유유연제와 섬유탈취제 등 신제품 2종을 출시했다고 26일 밝혔다.

기존 피지 모락셀라 세탁세제와 냄새제거 부스터 화이트머스크향 제품은 은은하고 포근한 향기로 SNS에서 용기 색상을 딴 일명 ‘연보라색’ 향기로 인기를 끌었다. LG생활건강은 해당 향기를 섬유유연제로도 출시해 달라는 고객들의 요청이 이어지자 신제품을 기획하고 같은 향의 섬유탈취제까지 선보였다.

신제품 섬유유연제에는 소취 특허 성분과 피톤치드·녹차·감잎 추출물, 유칼립투스·오렌지·페퍼민트 오일 등 7가지 탈취 성분이 함유됐다. 외부 공인 시험기관의 테스트를 통해 빨래 쉰내 원인물질을 99.9% 제거하는 효과를 확인했다. 습도 90%의 환경에서 진행한 실내건조 시험도 거쳤다.

LG생활건강 제품 중 처음으로 적용된 ‘오더 디펜스(Odor-Defense·냄새 방어)’ 성분은 일상생활에서 발생하는 체취를 24시간 방어하는 기능을 갖췄다. 생분해성 향기 캡슐과 잔향 강화 기술을 적용해 건조기 사용 후에도 30일간 향기가 지속되도록 했다.

함께 출시된 섬유탈취제는 빨래 쉰내뿐 아니라 땀과 체취, 음식, 담배 냄새 등 일상생활에서 발생하는 각종 악취를 제거하는 제품이다. 정전기 방지 기능을 갖추고 피부 테스트도 완료했다. 의류는 물론 침구나 패브릭 소파 등 자주 세탁하기 어려운 섬유에도 활용할 수 있다.

LG생활건강 관계자는 “세탁세제 화이트머스크향에 보내주신 고객들의 호응과 출시 요청에 힘입어 섬유유연제와 탈취제까지 선보이게 됐다”며 “겨울철 날씨와 잘 어울리는 포근한 화이트머스크 향이 30일간 지속되는 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.

신제품 2종은 주요 온라인 유통 채널에서 구매할 수 있다.

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