최근 주가 급락으로 경제심리가 위축됐음에도 한국은행이 26일 기준금리를 올린 것은 내년에 더 강한 성장과 이에 따른 소비 회복이 예상돼서다. 고유가와 늘어난 소득이 물가를 밀어올리는 상황에서 선제적 물가 대응이 필요하다고 본 것이다. 한은이 전망한 내년 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 올해보다 0.2%포인트 높은 4.1%에 이른다. 한은은 반도체 수출 물량 증가로 볼 때 내년 4%대 성장에 ‘상당히 무게를 둘 만한 근거’가 있다고 밝혔다.

신현송 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 기자간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한은 금융통화위원회는 이날 기준금리를 기존 연 3.00%에서 연 3.25%로 올리면서 “국내 경제 성장세가 한층 강화된 가운데 물가상승률이 상당 기간 목표 수준을 상회할 것으로 전망되고 금융안정 측면의 리스크도 지속되고 있는 만큼 0.25%포인트 인상하는 것이 적절하다”고 밝혔다.



증시 급락에도 한은이 긴축의 고삐를 죈 데는 강한 성장세가 영향을 미쳤다. 한은은 이날 공개한 경제전망에서 올해 실질 GDP 성장률을 3.9%, 내년은 4.1%, 2028년은 3.0%로 제시했다.



올해 성장률은 8월 전망(3.3%)보다 0.6%포인트 올렸고, 내년 성장률은 8월(2.9%)보다 1.2%포인트나 상향했다. 내년에 지정학적 불확실성이 성장률을 0.1%포인트 떨어뜨리지만 반도체 경기 호황과 파급 확산이 1.2%포인트, 정부 예산과 반도체 관세부과 시점 이연이 각각 0.05%포인트씩 성장률을 높일 것으로 봤다.

한은에 따르면 반도체를 포함한 정보기술(IT) 부문이 경제에서 차지하는 비중이 커지다 보니 내년에도 고성장이 가능하다. 반도체 비중이 10%일 때와 20%일 때를 비교하면 똑같이 한 해에 5%씩 성장해도 후자가 전체 성장률을 더 큰 폭으로 끌어올리기 때문이다.

한은은 막대하게 유입된 반도체 머니로 인한 수요측 물가 압력이 최근 확인되고 있으며, 내년에는 더 거세질 것으로 봤다. 소비자물가 상승률이 올해 2.7%, 내년 2.4%를 거쳐 2028년에야 목표치(2%)에 근접한 2.1%로 내려올 것으로 전망했다. 특히 민간소비는 올해 증시 조정에 따른 소비 위축으로 1.8% 성장한 데 이어 내년에는 2.4%로 성장세가 확대될 것으로 예상했다.



신현송 한은 총재는 이날 금통위 통화정책방향 회의 후 기자간담회에서 “지난해 2600조원 수준이었던 명목 GDP가 올해 3000조원을 훌쩍 넘어서고 이 중 반도체 기업의 영업이익이 700조원에 육박할 것”이라며 이 700조원이 시차를 두고 민간 소비 등 경제 전반으로 흘러가는 것은 ‘시간의 문제’라고 밝혔다. 신 총재는 “700조원이라는 영업이익이 블랙홀로 사라지는 것이 아니고 법인세, 성과급, 배당으로 흐른다”며 “단기자금시장에 머무는 상당 자금도 내년이나 내후년 투자, 배당으로 이어지면서 국민경제로 환원된다”고 설명했다.

3개월 만에 또 인상 결정 26일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 회의에서 신현송 한은 총재가 의사봉을 두드리고 있다. 금통위는 이날 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 올렸다. 올해 들어 세 번째 인상으로, 기준금리는 2024년 11월 이후 2년 만에 가장 높은 수준이 됐다. 사진공동취재단

내년 실질 GDP 성장률에 대해서는 “반도체 기업의 수주와 판매대금, 장기계약 현황 등을 고려하면 4.1% 전망치에 상당한 근거가 있다”고 자신했다. 실질 GDP는 생산 물량 증가분을 반영하기에 합리적 추정 근거가 있다는 설명이다.



한은의 낙관적 전망은 경상수지 흑자 규모에서도 확인된다. 올해는 종전 최대치인 지난해(1231억달러)를 훌쩍 웃도는 5000억달러, 내년에는 이보다 많은 5400억달러로 예상했다. 다만 2028년에는 이 규모가 3600억달러로 줄어들 전망이다. 반도체 수출 물량 증가율은 올해 20%대 초반에서 내년과 내후년 각각 10%대 중반 수준을 전제로 했다.



한은의 통화긴축 기조는 내년에도 이어질 전망이다. 금통위는 “향후 통화정책은 물가·경기 흐름 및 금융안정 상황을 면밀히 점검하면서 추가 인상의 시기 등을 결정해나갈 것”이라고 예고했다. 이날 한은이 공개한 점도표를 보면 6개월 후 기준금리 전망은 3.75%에 7개, 3.50%에 8개가 몰렸으며 현 수준인 3.25%에는 6개가 찍혔다. 점도표는 금통위원 7명이 각자 6개월 후 금리전망을 3개의 점으로 제시한다.

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