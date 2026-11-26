전날 급락세를 나타낸 코스피가 26일 저가 매수세가 유입되며 소폭 반등했다. 한국은행의 기준금리 인상과 인공지능(AI) 산업의 신용위험 같은 대내외 부담이 여전해 추세적 상승을 속단하기는 이르다는 신중론이 우세하다.



한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 13.70포인트(0.29%) 오른 4711.21에 장을 마쳤다. 지수는 전장 대비 47.59포인트(1.01%) 오른 4745.10으로 출발해 장중 한때 4815선까지 올랐으나 장 막판 상승분을 대부분 반납하며 4700선을 간신히 지켜냈다.

26일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시되고 있다. 뉴스1

수급별로는 유가증권시장에서 기관이 약 7510억원을 순매수하며 지수를 떠받쳤고, 개인과 외국인은 각각 1조440억원, 1140억원을 순매도했다. 시가총액 상위 종목 중에는 삼성전자가 0.35% 오른 17만1300원, SK하이닉스는 2.23% 상승한 105만3000원에 마감했다. 코스닥 지수도 기관이 홀로 2330억원 순매수하며 5.07포인트(0.78%) 오른 655.71을 나타냈다.



이날 한은이 기준금리를 연 3.25%로 인상하고 경제성장률 전망치를 대폭 상향한 점이 증시에 부담으로 작용했다. 금리 상승이 성장주의 밸류에이션(기업가치) 압박으로 이어질 수 있기 때문이다.



iM증권 양현경 연구원은 “한은이 성장률 전망을 높이고 내년 추가 인상을 강하게 시사하면 성장주 부담이 커질 수 있다”며 “반등 지속 여부는 추가 인상 신호와 외국인 반도체주 매도세 완화 여부에 달렸다”고 진단했다. 다만 KB증권 류진이 연구원은 “성장률 전망 상향만으로 기준금리 경로를 추가 조정할 필요는 없다”며 향후 추가 인상 압력이 제한적일 것으로 내다봤다.

신현송 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 결정회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 이날 한국은행은 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 올렸다. 지난 7·8월에 이은 올해 세 번째 인상이다. 이로써 기준금리는 2024년 11월 이후 2년 만에 가장 높은 수준에 올라섰다. 뉴스1

대외적으로는 미국의 고물가와 추가 긴축 가능성, AI 생태계의 신용위험이 변수로 꼽힌다. 미국의 10월 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 3.8%로 높아지면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 12월과 내년 1월 연속 금리 인상 가능성이 커졌다.



KB증권 이은택 연구원은 “AI 채권과 국채 발행 등으로 자금 수요는 급증하는데 연준이 유동성을 죄면서 조달금리가 오르는 것이 핵심 문제”라며 “결국 연준의 통화정책 전환을 좌우할 인플레이션 둔화 여부가 증시 향방을 가를 것”이라고 분석했다. 미래에셋증권 서상영 상무도 “미국 증시의 반등이 AI 산업의 신용위험 해소보다는 풋옵션 청산과 헤지성 환매수의 영향을 크게 받았다”며 “추세적인 상승 전환으로 해석하기는 어렵다”고 짚었다.

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