미국에서 100만달러(약 14억7000만원)의 복권에 당첨된 남성이 당첨금을 수령한 지 불과 며칠 만에 이민 당국에 체포됐다. 그는 십여 년 전 이미 추방 명령을 받았지만 미국에 계속 체류해온 것으로 드러났다.

25일(현지시간) CNN과 USA투데이 등 외신에 따르면 미국 이민세관단속국(ICE)은 지난 24일 매사추세츠주 보스턴 이스트보스턴에서 엘살바도르 출신의 아리엘 벨라스케스 모랄레스를 체포했다.

모랄레스는 최근 매사추세츠주 복권에서 100만달러에 당첨된 인물이다. 그는 이스트보스턴의 한 상점에서 10달러짜리 즉석복권 ‘2,000,000 50X 캐시워드(Cashword)’를 구매했다.

미국에서 100만달러(약 14억7000만원)의 복권에 당첨된 엘살바도르 출신의 아리엘 벨라스케스 모랄레스가 불법 체류로 체포했다. 매사추세츠 주립복권 사회관계망서비스(SNS) 캡처

모말레스는 가로세로 낱말 퍼즐 방식의 이 복권에서 11개의 단어를 맞히면서 100만달러의 당첨금을 얻었다. 매사추세츠주 복권위원회는 지난 18일 당첨금을 지급했으며, 21일에는 그가 거대한 당첨금 모형 수표를 들고 웃는 사진을 공식 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다.

그러나 모랄레스의 기쁨은 오래가지 않았다. 당첨 소식이 알려진 지 며칠 만에 ICE가 그를 체포한 것이다.

ICE에 따르면 모랄레스는 2013년 5월 텍사스주 리오그란데밸리 지역을 통해 미국에 불법 입국했다. 당시 국경순찰대는 그에게 이민법원 출석 통지서를 발급한 뒤 석방했다. 그러나 모랄레스는 2014년 4월 이민 판사의 추방 명령에도 미국을 떠나지 않고 10년 넘게 체류한 것으로 조사됐다.

ICE는 모랄레스가 추방 절차에 따라 미국에서 송환될 때까지 구금 상태에 머물 것이라고 밝혔다. ICE 공보 담당자인 마이카 복은 체포 사실을 발표하면서 “그의 운이 다한 것 같다”고 말했다.

이에 당첨금의 향방에도 관심이 쏠린다. 모랄레스는 연금 형태로 나눠 받는 대신 일시금 수령을 선택했다. 세금 공제 전 65만달러(약 9억5000만원)를 받는 조건이었다. 체포 이후 당첨금이 어떻게 처리될지는 아직 확인되지 않았다.

이번 사건은 미국 복권의 당첨 자격과 이민 신분을 둘러싼 관심도 불러일으키고 있다. 매사추세츠주에서는 만 18세 이상으로 복권 구매 당시 주에 있으면 복권을 구매하고 당첨금을 받을 수 있다. 미국 시민권이나 합법적인 영주권은 복권의 필수 당첨 조건이 아니다.

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