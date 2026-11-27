개인사업자·가계 부실채권비율 급등

국내 은행의 개인사업자 대출과 가계 신용대출 부실채권비율이 나란히 12년 만에 최고치를 기록했다. 26일 금융감독원이 발표한 ‘국내은행의 부실채권 현황(잠정)’에 따르면 올해 9월 말 국내 은행의 개인사업자여신 부실채권비율은 0.72%, 주택담보대출을 제외한 기타 신용대출 등의 부실채권비율은 0.70%로 집계됐다. 모두 2014년 3분기 이후 12년 만에 가장 높은 수준이다.

웰컴저축銀, 지역사회공헌 인정기업

웰컴저축은행이 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 ‘2026년 지역사회공헌 인정제’에서 인정기업으로 선정됐다고 26일 밝혔다. 웰컴저축은행은 3년 연속 인정기업에 이름을 올렸다. 올해 평가에서는 환경경영 분야에서 국제표준 ISO 14001 인증 획득, 사회공헌 분야에서 취약계층 아동 돌봄 지원을 위한 기부와 봉사, 금융교육 등이 좋은 평가를 받았다.

DB손보, 국가품질혁신상 대통령표창

DB손해보험이 ‘국가품질경영대회’에서 국가품질혁신상 고객만족부문 대통령 표창을 받았다고 26일 밝혔다. DB손보는 소비자 권익 보호와 고객만족을 전사 핵심 가치로 두고 금융소비자보호 체계를 고도화해 온 점을 인정받았다. 체계적인 소비자보호 인프라를 구축하고 고객 중심의 서비스 혁신으로 고객 신뢰도를 끌어올린 점도 주요 요인으로 꼽혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지