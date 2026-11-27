국내 은행의 개인사업자 대출과 가계 신용대출 부실채권비율이 나란히 12년 만에 최고치를 기록했다. 은행권 전체 부실채권비율은 소폭 하락했지만, 고금리 장기화로 자영업자와 소상공인 등 취약 부문의 건전성은 오히려 악화하는 모습이다.



26일 금융감독원이 발표한 ‘국내은행의 부실채권 현황(잠정)’에 따르면 올해 9월 말 국내 은행의 개인사업자여신 부실채권비율은 0.72%, 주택담보대출을 제외한 기타 신용대출 등의 부실채권비율은 0.70%로 집계됐다. 모두 2014년 3분기 이후 12년 만에 가장 높은 수준이다. 부실채권은 통상 3개월 이상 연체되는 등 은행이 정상적으로 회수하기 어렵다고 판단한 채권을 의미한다.

서울 시내 한 은행의 대출 창구 모습. 뉴시스

개인사업자여신 부실채권비율은 전 분기 대비 0.05%포인트, 전년 동기 대비 0.11%포인트 상승했다. 기타 신용대출 등의 부실채권비율도 같은 기간 각각 0.03%포인트, 0.08%포인트 올랐다.



반면 국내 은행의 전체 부실채권비율은 0.62%로 전 분기보다 0.01%포인트 하락했다. 신규 부실채권 발생 규모가 줄어든 데다 은행들이 연체채권 정리에 나섰기 때문이다. 3분기 신규 부실채권은 5조3000억원으로 전 분기보다 1조9000억원 감소했다. 부실채권 정리 규모는 5조4000억원으로 전 분기 대비 7000억원 줄었다.



부문별로 보면 기업여신 부실채권비율은 0.77%로 전 분기와 비슷한 수준을 유지했다. 대기업여신은 0.50%로 전 분기 대비 0.03%포인트 하락한 반면 중소기업여신은 0.93%로 0.01%포인트 상승했다. 가계여신과 주택담보대출 부실채권비율은 각각 0.33%, 0.22%로 전 분기와 유사했다.



대출금을 돌려받지 못할 경우에 대비해 은행이 쌓아두는 대손충당금 적립률도 하락했다. 9월 말 대손충당금 잔액은 26조2000억원으로 전 분기보다 7000억원 감소했다. 대손충당금 적립률은 139.8%로 전 분기 대비 3.1%포인트 떨어졌다.



금감원은 “고금리와 시장금리 상승에 따라 신용위험이 확대될 가능성에 대비해야 한다”고 강조했다.

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