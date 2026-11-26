공정거래위원회가 애플이 아이폰16 시리즈를 출시하면서 일부 인공지능(AI) 기능의 제공 여부와 시기가 불확실한 데도 모두 제공할 것처럼 광고한 혐의와 관련해 제재 절차에 착수했다.



공정위는 26일 애플 본사와 애플코리아의 표시광고법 위반 혐의에 대한 심사보고서를 지난 24일 위원회에 제출하고, 애플 측에도 송부했다고 밝혔다. 심사보고서는 행위 사실과 심사관 조치 의견 등을 담은 것으로, 방어권 보장 절차를 거친 뒤 위원회가 법 위반 여부에 대해 최종 판단을 내린다.

아이폰16 프로·프로맥스프로·프로맥스. 애플 제공

이번 사건은 애플이 2024년 9월 아이폰16 시리즈를 출시하면서 ‘애플 인텔리전스’의 일부 기능을 제공할 수 있을지 불확실한데도 모든 기능이 제공될 것처럼 광고했다는 신고가 접수되며 시작됐다. 애플 인털리전스는 아이폰 등에 탑재되는 AI 기능을 포괄하는 일종의 브랜드명이다. 당시 애플은 글쓰기 도구 등 9가지 기능을 광고했다.



심사관은 이 중 젠모지와 이미지 플레이그라운드, 개인적 맥락을 이해하는 시리, 단계별 가이드를 제공하는 시리 등 4개 기능이 광고 내용대로 제공되지 않았다고 판단했다. 대표적으로 애플은 개인적 맥락을 이해하는 시리 기능에 대해 지난해 2월 같은 해 4월 초 한국어 지원을 예고했으나 실제로는 올해 10월로 서비스 제공 시기가 늦어졌다.



심사관은 이러한 광고가 표시광고법상 기만적인 표시·광고에 해당하는 중대한 위반행위에 해당한다며 시정명령, 과징금 부과 의견을 제시했다. 심사관이 산정한 관련 매출액은 약 3조3527억원이다. 심사관 의견이 그대로 받아들여진다면 과징금은 268억∼536억원 수준이 될 수 있다. 애플 측은 “심사보고서 결론에 동의하지 않는다”며 “향후 공정위 심의 절차에서 당사 입장을 충분히 소명할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

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