미군이 폭발물 기폭제에 활용되는 화학물질 4.5t을 폭파해 처리했다. 미군은 유독성 물질이 퍼지지 않았다고 밝혔지만, 일부 주민들은 납 오염을 우려했다.



AP통신 등에 따르면 미 육군은 25일(현지시간) 아이오와주 미들타운 육군 탄약공장에서 아지드화납 68드럼을 터뜨려 폐기했다.

미국 육군이 25일(현지시간) 미국 아이오와주 미들타운의 육군 탄약공장에서 노후화로 인한 변질로 불안정해진 아지드화납 약 4.5t을 폭파 처리하자 연기와 파편이 공중으로 치솟고 있다. 미들타운=EPA연합뉴스

아지드화납은 폭발물의 뇌관에 점화용으로 주로 이용되는 물질이다. 시간이 지나면 열화도가 높아져 자연 폭발 가능성이 커지는 특징이 있다. 이번에 보관돼 있던 아지드화납은 2009년부터 미 전역에서 옮겨진 것으로, 노후화 과정에서 불안정해져 우발적인 폭발 위험이 커졌다는 판단에 따라 폐기가 결정됐다. 대량의 아지드화납을 한꺼번에 폐기하고 주변 주민들에게 대피령까지 내렸다는 점에서는 상당히 이례적인 조치로 평가된다.



환경단체들은 폐기 과정에서 납이 함유된 연기가 퍼질 수 있다며 중단 소송을 제기했으나, 법원은 최종적으로 폭파를 결정했다. 납은 뇌와 심장 등에 해를 끼칠 수 있는 중금속으로, 특히 어린이의 뇌 발달에 영구 손상을 입하는 것으로 알려졌다.



미군은 폭파 장소 인근에 2층 높이의 콘크리트와 모래 방벽을 쌓고, 납이 함유된 먼지를 흡수하도록 사전에 물 약 38만ℓ를 뿌린 뒤 특수 젤과 거품 등을 동원해 작전을 진행했다. 통신은 “큰 폭발음과 함께 하얀 연기가 하늘 높이 치솟았다 빠르게 사라졌다”고 묘사했다.



작전을 이끈 에릭 셜리 미 육군 소장은 기자회견에서 모든 아지드화납이 성공적으로 파괴됐다면서 “(위험이) 인간적으로 가능한 한 최대한 0에 가깝게 줄어들었다”고 밝혔다. 미 환경보호청(EPA)은 15분 대기 모니터링 결과 폭파 장소 주변의 대기에서 납이 검출되지 않았다고 밝혔다.



그러나 영향권에 속한 학교가 휴교했고, 회사도 휴업 조치를 내렸다. 인근에서 농장을 운영하는 한 주민은 통신에 “기형 송아지를 낳거나 사산하지 않기를 바랄 뿐”이라고 말했다. 앤드류 웰튼 퍼듀대학교 환경공학과 교수는 추가 검사가 필요하다며 “며칠에서 몇 주가 걸릴 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지