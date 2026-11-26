현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 의료 분야로 사업 영토를 넓힌다. 기존 식자재 사업에서 축적한 구매·물류 역량을 의료 분야에 접목해 성숙기에 접어든 단체급식 사업을 보완하고 헬스케어를 새로운 성장동력으로 육성하겠다는 전략이다.

현대그린푸드는 서울아산병원의 진료재료 공급사업을 영위하는 메디굿파트너스의 지분 51%를 1500억원에 인수하는 본계약을 아산사회복지재단과 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 인수는 아산사회복지재단이 추진한 메디굿파트너스 지분 공개 매각에 따른 것이다. 현대그린푸드는 지난 9월 우선협상대상자로 선정된 이후 관련 인수 절차를 진행해 왔다.

메디굿파트너스는 2450여 병상을 보유한 국내 최대 규모의 서울아산병원에 진료재료를 공급하는 전문기업이다. 내년 연간 매출 4000억원대, 영업이익 80억원 이상을 기록할 것으로 예상되는 등 안정적인 수익 기반을 갖추고 있다.

현대그린푸드는 이번 인수를 통해 기존 식자재 유통사업을 기반으로 한 사업 포트폴리오 다각화에 나설 방침이다. 초고령사회 진입과 실버산업 성장에 따라 헬스케어 분야의 성장 가능성이 높다고 판단한 것이다. 식자재 사업을 운영하며 쌓아온 구매·물류 부문의 경쟁력을 의료 분야로 확대 적용해 사업 간 시너지 효과를 창출하겠다는 구상이다.

메디굿파트너스 역시 서울아산병원에 대한 진료재료 공급 과정에서 축적한 경험과 노하우를 토대로 향후 국내 주요 병원으로 사업 범위를 확대해 나갈 계획이다.

안병혁 현대그린푸드 전략기획실장(전무)은 “헬스케어 분야는 초고령화 사회와 실버산업 성장에 따라 가장 유망한 미래 사업 분야 중 하나”라며 “종합식품기업으로서의 본업 경쟁력을 바탕으로 의료 분야 물류 사업 역량을 빠르게 내재화해 성숙기에 접어든 단체급식 사업을 보완해 나갈 것”이라고 말했다.

현대그린푸드는 이번 인수와 관계없이 배당과 자사주 매입 등 기존에 발표한 주주환원 계획도 차질 없이 이행할 방침이다.

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