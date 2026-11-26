젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격적인 복귀를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령 진영에서 ‘찬성파’와 ‘반대파’가 충돌하고 있다. 이달 중간선거에서 공화당이 완패한 데 이어 황 CEO의 복귀가 더해지며 트럼프 대통령의 핵심 지지층인 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 균열이 가속하는 모습이다.



25일(현지시간) 미 폭스뉴스, 워싱턴포스트(WP) 등의 외신 보도를 종합하면 J D 밴스 부통령과 하워드 러트닉 상무부 장관, 피트 헤그세스 국방장관은 황 CEO 복귀 찬성, 마코 루비오 국무부 장관과 스콧 베선트 재무부 장관은 복귀 반대를 주장한 것으로 알려졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 전격적인 복귀를 두고 마코 루비오 국무부 장관(왼쪽)과 스콧 베선트 재무부 장관은 복귀 반대를 주장한 것으로 알려졌다. AP연합뉴스

비판 공세를 주도하는 이는 베선트 장관이다. 베선트 장관은 엔비디아의 차기 CEO를 외부에서 찾아야 한다고 주장해왔다. 또 루비오 장관은 대중(對中) 강경파로, 지난 5월 황 CEO의 불륜 스캔들에 대한 첩보를 트럼프 대통령에게 보고하기도 했다. 소식통의 말에 따르면 루비오 장관은 황 CEO의 복귀가 발표되자 격노했다고 한다.



하지만 트럼프 대통령이 황 CEO를 복귀시키는 쪽으로 기울면서 ‘찬성파’에 힘이 실렸다. WP에 따르면 트럼프 대통령은 지난 주말 행정부 고위당국자를 불러 모아 황 CEO의 복귀 문제를 논의했으며, 이 자리에 ‘반대파’인 루비오 장관은 배제됐다.



이 자리에서 헤그세스 국방장관 등은 1950년 제정된 국방물자생산법(DPA)을 지렛대 삼아 엔비디아 이사회에 젠슨 황의 복귀를 압박하는 방안을 주장했다. 국방물자생산법은 전쟁 시나 국가 비상사태 때 대통령이 민간기업에 개입해 물자를 확보할 수 있는 권한을 규정한 법이다. 이 법으로 CEO 선임에 직접 개입할 수는 없지만 엔비디아 측에 경고나 압박이 될 수 있다.

J D 밴스 부통령과 하워드 러트닉 상무부 장관, 피트 헤그세스 국방장관은 황 CEO 복귀 찬성에 힘을 실었다.

루비오 장관과 차기 공화당 대선후보를 놓고 경쟁하는 관계로 알려진 밴스 부통령도 황 CEO 복귀 찬성에 힘을 실었다. 앞서 밴스 부통령은 CNN에 “우리는 그(젠슨 황)가 어떠한 중대한 수사도 받고 있지 않다는, 아니 어떠한 수사도 받고 있지 않다는 확언을 받았다”고 밝혔다. 러트닉 장관은 반도체 수출 통제의 주무부처 장관으로 황 CEO의 불륜 상대가 중국 정보당국과 연계된 것으로 의심되는 인물이라는 사실을 알고도 상응하는 조치를 취하지 않았다는 비판을 받고 있다.



트럼프 행정부 내부에서 찬반이 갈린 데 대해 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 “(각료들 사이에) 주먹다짐은 없었다”면서도 “치열한 논쟁”이었다고 표현했다.



반대파를 누른 트럼프 대통령은 황 CEO의 복귀 하루 전날 엔비디아 이사회와 발표 문구 중 ‘젠슨 황의 복귀에 국가안보상 위험이 없다’는 내용을 강조해 조율했다. 엔비디아가 향후 중국 정보당국과 연계됐다는 의심을 받는 기업 메가스피드에 대한 조사에 협조한다는 문구도 반영했다. 중앙정보국(CIA)과 연방수사국(FBI) 등 정보 당국이 공식 조사도 없이 의회에 황 CEO와 불륜 관계였던 앨리스 황이 중국 정보기관의 지시를 받아 스파이 역할을 했다는 증거는 없다고 설명했다는 월스트리트저널(WSJ) 보도도 나왔다.



황 CEO는 복귀했으나 이번 스캔들을 계기로 반도체 칩 수출 규제를 강화하면서 후폭풍이 작지 않다. 미 행정부는 최근 싱가포르, 말레이시아 등으로의 첨단 칩 수출과 중국에 컴퓨팅 자원을 임대하는 데이터센터 사업에 대해 정부 허가를 받도록 했다. 이에 따라 이들 지역 데이터센터 건설 사업에 차질이 우려되면서 씨티그룹과 스탠다드차타드 등 미 금융사와 싱가포르에 기반을 둔 DBS, OCBC, UOB 등이 관련 대출을 전면 재검토하고 있다.



미국 CNBC는 중국에 접속권을 임대하려 했던 데이터센터에 공급되려다 갈 곳을 잃은 엔비디아의 ‘블랙웰’ 기반 B300 GPU 수천 개가 시장에 풀리고 있다고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지