미국 연방통신위원회(FCC)가 스페이스X의 우주 데이터센터용 위성 100만기 배치 계획을 승인했다. 일부 지역에서 전력 확보 문제와 주민 반발로 데이터센터 신설에 제동이 걸리는 가운데, 인공지능(AI) 연산을 지구 궤도로 옮기는 구상이 첫 관문을 넘었다.



25일(현지시간) 로이터통신에 따르면 FCC는 이날 스페이스X의 위성망 ‘스타마인드’ 발사·운용을 허가한다고 밝혔다. 미국에서 우주 데이터센터 위성망을 승인한 첫 사례로, 스페이스X가 지난 1월 신청한 지 약 10개월 만이다.

미국 연방통신위원회(FCC)가 25일(현지시간) 최대 100만기 배치를 승인한 스페이스X의 궤도 데이터센터 위성 ‘스타마인드’의 상상도. 스페이스X 제공

스페이스X는 컴퓨터를 실은 위성을 지구 저궤도에 띄워 AI 연산을 하고 그 결과를 지상으로 보낼 계획이다. 위성은 태양광으로 전력을 얻는다. 연산 시설을 우주로 옮기면 지상에서 데이터센터를 지을 부지와 전력, 장비를 식힐 물을 확보하는 부담을 덜 수 있다는 게 회사 측 설명이다.



장비 냉각과 발사 비용, 위성 충돌은 과제다. AP통신은 우주에는 열을 옮겨 줄 공기가 거의 없어 장비를 식히기 어렵고, 위성을 대량으로 띄우는 데도 큰 비용이 든다고 전했다. FCC 심사 과정에서는 우주 쓰레기가 연쇄적으로 늘어날 수 있다고 우려하며 쓰레기 저감 계획을 제출하도록 했다.



스페이스X는 위성을 낮은 궤도에서 먼저 시험하고, 운용 중 충돌 위험이 생기면 위성에 달린 추진 장치로 진로를 바꾸겠다고 밝혔다. 임무를 마친 위성은 바다 상공에서 대기권에 재진입시켜 소각한다는 방침이다. 이번 허가에 따라 스페이스X는 2033년 11월25일까지 첫 위성을 궤도에 올려 가동해야 한다. 2035년 11월까지 10만기, 2038년 11월까지 50만기를 배치해야 한다. 전체 100만기의 배치 시한은 2040년 11월25일이다.



브렌던 카 FCC 위원장은 “스페이스X와 자체 궤도 데이터센터를 구축 중인 경쟁사들은 연산 능력을 지구 밖으로 옮겨 시대적 요구에 부응하고 있다”고 강조했다.

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