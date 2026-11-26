테니스 국가대항전인 데이비스컵에 한국은 1960년 처음 출전한 이래 그간 한 번도 8강에 오르지 못했다. 하지만 올해 예선에서 권순우(충남체육회·139위·사진)와 정현(김포시청·598위)의 활약에 힘입어 ‘꿈의 무대’인 8강 토너먼트를 ‘파이널8’에 진출하는 쾌거를 이뤘다. ‘테니스의 월드컵’ 본선이나 마찬가지인 이 무대에 아시아 팀이 오른 건 한국이 처음이다.



첫 파이널8 무대에서 한국은 권순우가 세계 7위 플라비오 코볼리를 제압하는 선전을 펼쳤지만 ‘디펜딩 챔피언’ 이탈리아를 넘기는 힘들었다. 한국은 26일 이탈리아 볼로냐에서 열린 2026 데이비스컵 파이널스8 첫판에서 이탈리아에 매치 점수 1-2로 석패하며 탈락했다. 그래도 지난해 대회까지 3연패를 포함해 통산 4차례 우승한 최강팀 이탈리아를 상대로 대등한 승부를 펼쳐 깊은 인상을 남겼다. 이탈리아는 데이비스컵 국가 랭킹 1위로 한국보다 13계단이나 높다. 한국은 이탈리아와 통산 전적에서 4전 전패를 기록했고, 이탈리아는 대회 15연승 행진을 이어갔다. 첫 단식에서 홍성찬(당진시청·787위)이 로렌초 무세티(27위)에게 0-2(0-6 6-7<5-7>)로 졌지만 두 번째 단식에서 한국의 ‘에이스’ 권순우가 양 팀 통틀어 랭킹이 가장 높은 데다 올해 프랑스오픈에서 준우승한 코볼리를 상대로 2시간50분의 풀세트 승부를 펼친 끝에 2-1(3-6 7-6<7-3> 7-6<7-5>)로 역전승을 거두며 분위기를 바꿨다.



한국이 운명의 세 번째 복식에 권순우와 정현을 내세우며 이변을 노렸고 이탈리아는 복식 전문 안드레아 바바소리와 2021 윔블던 단식 준우승자 마테오 베레티니(43위) 조로 맞섰다. 두 세트 모두 타이브레이크 접전을 펼쳤지만 한국은 고비를 넘기지 못하고 아쉽게 0-2(6-7<2-7> 6-7<11-13>)로 패했다.

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