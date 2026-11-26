부상으로 시즌 초반 자리를 비웠던 여자프로농구 청주 KB스타즈 박지수(사진)가 복귀하자마자 리그를 지배하고 있다. 득점과 리바운드 부문 선두에 오른 데 이어 개인 통산 최다 더블더블 기록까지 갈아치웠다.



박지수의 활약 속에 초반 부진에 빠졌던 KB도 반등하고 있다.



박지수는 26일까지 2026~2027시즌 5경기에 나서 평균 18.8점, 15.4리바운드를 기록해 득점과 리바운드 부문 모두 1위에 올라 있다. 평균 3.6어시스트와 1.8블록슛까지 보태며 공격과 수비 양쪽에서 존재감을 드러내고 있다. 복귀 후 치른 5경기에서 모두 두 자릿수 득점과 리바운드를 동시에 기록하며 매 경기 더블더블을 작성했다.



리바운드에서의 우위는 특히 두드러진다. 경기당 15.4개로 2위 진안(하나은행·11.3개)을 4.1개 차로 따돌렸다. 수비 리바운드로 상대 공격을 차단하는 것은 물론 공격 리바운드로 추가 득점 기회까지 만들어내고 있다. 25일 우리은행전에서도 공격 리바운드 10개를 잡아내며 상대 팀 전체의 공격 리바운드(8개)보다 많은 수치를 기록했다.



통산 기록에서도 박지수는 새로운 역사를 썼다. 지난 25일 아산 우리은행전에서 18점 16리바운드를 올리며 개인 통산 159번째 정규리그 더블더블을 작성했다. 종전 최다 기록 보유자 신정자(158회)를 넘어 WKBL 역대 단독 1위에 올랐다. 3위 김단비(우리은행·124회)와 격차도 35경기에 이른다. 오랜 기간 리그 정상급 기량을 유지하며 쌓아온 기록이라는 점에서 의미가 크다.



박지수의 복귀는 KB의 팀 성적에도 변화를 가져왔다.



시즌 초반 그의 부상 이탈 속에 4연패에 빠졌던 KB는 지난 22일 용인 삼성생명전에서 연패를 끊은 데 이어 25일 우리은행까지 꺾고 시즌 첫 2연승을 달렸다. 박지수가 골밑에서 상대 수비를 압박하며 중심을 잡자 동료들의 공격 부담도 한결 줄었다. 실제 우리은행전에서는 허예은이 3점슛 4개를 포함해 21점을 터뜨리며 승리에 힘을 보탰다.



박지수가 골밑에서 중심을 잡으면서 가드 허예은의 외곽 공격과 경기 조율도 더 빛을 발하기 시작하면서 KB의 전력도 한층 안정감을 찾고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지