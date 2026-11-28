돈과 권력을 만든 시계 이야기/데이비드 루니/홍한결 옮김/윌북/2만4800원

시계탑을 부수려는 노동자들이 있었다. 산업혁명기 영국의 공장 노동자들은 공장 지붕 위에 세워진 시계탑을 공격했다. 시계가 고장 나면 공장도 멈출 수 있다고 생각했기 때문이다. 공장주들은 시계로 노동시간을 통제했고, 노동자들은 정해진 시간에 맞춰 일하고 쉬어야 했다. 일부 공장주는 노동시간을 늘리려고 시계를 일부러 늦추거나 조작하기도 했다. 시간을 알려주는 시계가 노동자를 옥죄는 통제의 도구가 된 것이다.



오늘날에도 시계는 돈과 권력을 움직인다. 글로벌 금융시장에서는 100만분의 1초, 즉 마이크로초 단위의 시간 차이가 막대한 수익을 좌우한다. 경쟁사보다 찰나라도 먼저 정보를 받아 주식을 사고파는 초단타 매매에서 시간은 곧 돈이다. 금융회사들이 정밀한 시계와 통신기술에 막대한 투자를 하는 이유다.

‘돈과 권력을 만든 시계 이야기’는 문명사의 결정적 순간마다 새로운 시대를 열어젖힌 12개의 시계를 통해 시간이라는 관념이 어떻게 인간의 일상을 바꾸고 부와 권력을 만들어냈는지 추적한다. 생성형 AI 이미지

영국의 역사학자 데이비드 루니가 쓴 ‘돈과 권력을 만든 시계 이야기’는 이처럼 작은 기계인 시계가 어떻게 인류 문명을 바꾸고 부와 권력을 만들어 왔는지 추적한 역사서다. 새로운 시계가 등장할 때마다 탄생한 새로운 세계를 보여준다.



시계공이었던 부모 밑에서 자란 저자는 그리니치 왕립천문대의 시간 측정 담당 큐레이터와 런던 과학박물관의 기술·공학부문 수석 큐레이터를 지냈다. 평생 시계를 연구해 온 그는 시계를 단순히 시간을 알려주는 도구가 아니라 한 시대의 질서를 만들고 인간의 행동을 규율하는 권력의 장치로 바라본다.

데이비드 루니/홍한결 옮김/윌북/2만4800원

책은 고대 로마의 해시계부터 21세기 금융시장과 전쟁에 활용되는 원자시계까지 역사적 의미를 지닌 12개의 시계를 통해 문명사를 풀어낸다. 각각의 시계에는 당대의 과학기술뿐 아니라 종교와 정치, 경제적 이해관계가 복잡하게 얽혀 있다.



시계가 세계사의 흐름을 바꾼 대표적인 사례는 대항해시대다. 18세기 유럽의 제국들이 바다를 장악하려면 망망대해에서 배의 위치를 정확하게 파악해야 했다. 특히 경도를 측정하는 일이 중요했다. 이를 위해서는 출발지와 현재 위치의 시간 차이를 정밀하게 계산할 수 있어야 했다. 정밀한 항해용 시계의 발달은 대양 항해의 안전성과 정확성을 높였고, 영국은 이를 바탕으로 해상 패권을 확대해 갔다. 세계 표준시의 기준점이 그리니치에 자리 잡은 것도 대영제국의 해상 지배력과 밀접하게 연결돼 있었다. 시계의 정확성이 높아지면서 제국의 영토 확장과 식민지 쟁탈을 뒷받침하는 기술적 기반도 마련됐다.



시계는 산업혁명 이후 노동자의 삶도 바꿔 놓았다. 자연의 해와 계절에 맞춰 일하던 사람들은 공장에 들어가면서 기계의 속도와 시곗바늘에 맞춰 움직이기 시작했다. 공장주에게 시간은 곧 생산량이자 이윤이었다. 노동자들이 시계의 통제에서 벗어나기 어려웠던 이유다. 저자는 공장 시계탑을 부수려 했던 노동자들의 저항을 통해 시간이 결코 중립적인 기준이 아니었음을 보여준다.



시간을 둘러싼 갈등은 정치적 저항으로도 이어졌다. 영국의 아나키스트와 여성 참정권 운동가들은 천문대와 시계탑을 공격했다. 세계 표준시의 상징인 그리니치 천문대도 공격 대상이 됐다. 이들에게 시계와 천문대는 단순한 과학시설이 아니었다. 제국주의적 질서와 남성 중심의 권력을 상징하는 공간이었다. 시간을 표준화하고 관리하는 권한을 누가 갖느냐를 둘러싼 싸움이었던 셈이다.



시계는 국가의 정체성과 정치적 메시지를 드러내는 수단이 되기도 한다. 북한은 2015년 한국과 일본보다 표준시를 30분 늦춘 평양시간을 도입했다. 그러나 2018년 남북정상회담을 계기로 남한과 같은 시간으로 되돌렸다. 시곗바늘을 30분 움직이는 일이 단순한 시간 조정이 아니라 국가의 정치적 의지를 드러내는 행위가 될 수 있음을 보여주는 사례다.



오늘날 시계의 힘은 더욱 정교해졌다. 인공위성에 탑재된 원자시계는 GPS를 통해 위치와 시간을 알려준다. 자동차 내비게이션뿐 아니라 통신망과 금융거래, 군사작전에도 필수적이다. 순항미사일과 드론이 목표물을 정확하게 찾아가는 데도 위성의 시간 신호가 중요한 역할을 한다. 과거 항해용 시계가 제국의 바다를 열었다면, 오늘날 원자시계는 우주와 디지털 네트워크를 움직이는 기반이 된 것이다.



저자는 시간의 작은 오차가 얼마나 큰 결과를 낳을 수 있는지도 소개한다. 2016년 GPS 시각 신호에 불과 14마이크로초의 오류가 발생하자 영국의 주요 통신 서비스에 나흘간 장애가 발생했고, 스페인과 미국의 주요 기반시설에도 문제가 생겼다. 1초의 10만분의 1보다 짧은 시간의 오차가 현대문명의 작동을 흔들 수 있다는 사실은 시간 측정 기술의 위력을 실감하게 한다.



책에는 우리나라와 관련된 역사적 사건도 등장한다. 1983년 대한항공 007편 격추 사건이다. 뉴욕에서 출발해 서울로 향하던 대한항공 여객기가 항로를 이탈해 소련 영공에 진입했다가 소련 전투기의 공격을 받고 격추됐다. 승객과 승무원 269명이 모두 희생된 참사다. 이 사건은 시계와도 무관하지 않다. 항공기는 시간과 속도, 방향을 바탕으로 자신의 위치를 계산하고 항로를 확인한다. 따라서 정확한 시간 측정은 항공기가 어디에 있는지를 파악하는 데 필수적이다.



저자는 이 사건을 통해 시계가 단순히 시간을 알려주는 도구를 넘어 항공기의 안전한 운항과 국가 안보, 나아가 인간의 생명까지 지키는 중요한 기술과 연결돼 있음을 보여준다.



저자는 “시계는 사람을 살리는 도구가 될 수도 있지만, 사람을 통제하고 전쟁과 죽음에 이용되는 도구가 될 수도 있다”고 강조한다. 과학기술의 발전이 반드시 인간의 자유와 행복을 보장하는 것은 아니라는 얘기다. 고대 광장의 해시계부터 현대 금융시장의 원자시계까지 12개의 시계를 따라가다 보면 손목 위의 시계와 스마트폰에 표시된 숫자도 새롭게 다가온다. 시간을 측정하는 기술의 역사는 단순히 시계의 발전사가 아니다. 누가 시간을 만들고, 누가 그 시간을 지배하는가를 보여주는 권력의 역사이기도 하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지