수학은 어떻게 아름다움을 만들어내는가/마커스 드 사토이/김동규 옮김/북라이프/2만3000원

“나는 이 책에서 인간의 창의성을 뒷받침하는 가장 기본적인 수학적 구조를 탐구하고자 한다. 그리고 이런 구조를 ‘청사진’이라 부르기로 했다. 인류가 예술, 건축, 음악, 이야기 등을 창조하면서 그 속에 숨겨둔 계획이라는 의미에서다. 그중에서도 원이나 뫼비우스의 띠 같은 기하학적 구조는 사물을 만드는 모델 역할을 한다는 것을 쉽게 이해할 수 있다. 또 소수나 피보나치수열 같은 수치적 구조는 마치 이 세상을 만드는 암호와도 같다. 그런가 하면 무작위성이나 대칭성 등과 같은 개념적 구조는 우리의 사고체계를 규정한다.”



오픈AI의 인공지능이 ‘준(準)리만 가설’을 증명했다는 소식에 수학이 품은 신비로운 면모가 다시 한번 각광받고 있다. ‘소수의 분포’라는 수학의 가장 깊은 수수께끼에 인공지능이 한 걸음 다가섰다는 사실만으로 세계 수학계는 술렁였다. 해설 기사가 쏟아져 나왔지만 대중에겐 여전히 멀게만 느껴지는 영역이다.

마커스 드 사토이/김동규 옮김/북라이프/2만3000원

신간은 그 거리를 좁혀 주는 책이다. 저자는 옥스퍼드대 수학과 교수이자 연극·오페라 자문, 방송, 강연을 오가며 활동해 온 수학 해설자. 20여년 전 리만 가설을 다룬 ‘소수의 음악’을 쓰기도 했다.



지난해 영국에서 출간돼 호평받은 이 책의 열쇠 말은 서문에서 밝힌 ‘청사진’이다. 저자는 소수·원·피보나치수열·황금 비율·프랙털·플라톤 입체·대칭·쌍곡선 기하학, 그리고 무작위라는 아홉 개의 청사진을 한 장씩 펼친다. 바흐와 드뷔시, 셰익스피어와 보르헤스, 잭슨 폴록과 게르하르트 리히터, 르코르뷔지에와 자하 하디드가 차례로 불려 나온다.



첫 청사진인 소수 편에선 프랑스 작곡가이자 전설적 오르가니스트 올리비에 메시앙의 이야기가 펼쳐진다. 메시앙은 1941년 1월 독일의 포로수용소에서 동료 포로들과 ‘시간의 종말을 위한 사중주’를 처음 연주했다. 이 곡의 첫 악장에서는 리듬과 화성이 서로 다른 길이로 되풀이되면서 좀처럼 처음의 조합으로 돌아오지 않는다. 시간이 멈춘 듯한 이 음악의 비밀이 소수에 있다는 것이 저자의 설명이다.



저자는 바흐를 수학을 작곡의 청사진으로 삼기를 가장 좋아한 음악가로 꼽는다. 바흐는 선율을 거꾸로 뒤집거나 되풀이해 정교한 구조를 쌓았다. 작품 속에 암호를 숨겨 연주자가 풀어야만 연주할 수 있게 만들기도 했다. 폴록의 흩뿌린 물감에서 찾아낸 프랙털, 이슬람 건축의 무카르나스, 정이십면체를 바탕으로 인간의 움직임을 탐구한 무용가 루돌프 라반, 수학 규칙으로 ‘100조 편의 시’를 짠 레몽 크노까지 사례가 넘쳐난다.



책은 인공지능이 수학의 아름다움을 알 수 있는지도 따져본다. 마지막 장의 소제목을 ‘인공지능은 주사위 놀이를 할 수 없다’로 단 저자는 수학이 인간의 창의성을 이끄는 청사진이라면 예술적 사고방식 역시 새로운 수학을 발견하는 청사진이라고 말한다. 기계가 수학 정리를 증명하는 시대가 왔지만, 어떤 증명이 왜 아름다운지 알아보는 일은 여전히 인간의 몫이다.

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