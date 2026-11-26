경남 도내 18개 시군의 시장과 군수들이 모여 ‘부산 해양수도 이전기관 지원 특별법’ 개정 건의 등 도내 현안과 상생 발전 방안을 논의했다.

26일 창원시에 따르면 이날 진해 해양솔라파크에서 ‘제101차 경상남도 시장·군수협의회 정기회의’를 열렸다.

‘제101차 경상남도 시장·군수협의회 정기회의’에 참석한 경남 시장·군수들이 기념사진을 촬영하고 있다. 창원시 제공

이번 정기회의에서는 △해양수도 이전기관 지원에 관한 특별법 개정 △중대재해처벌법 대응체계 실효성 제고 △농어촌지역 노인요양시설 인력확보 지원체계 마련 등 7건의 건의안건이 다뤄졌다.

창원시는 해양수도 조성 지원 대상에 부산항이 자리한 기초지자체를 포함하도록 특별법을 개정하자고 제안하며, 항만도시의 균형발전과 동반성장에 힘을 모아달라고 요청했다.

강기윤 창원시장은 전국 민자 유료도로의 통행료 부담을 덜기 위해 미래대응기금을 활용할 수 있도록 대한민국시장·군수·구청장협의회 차원에서 함께 건의하자고도 제안했다.

회의 뒤 참석자들은 솔라타워 27층 전망대에 올라 진해 앞바다와 항만 일대를 둘러보며 창원의 해양관광 자원과 미래 성장 가능성을 공유했다.

이어진 오찬은 격식 있는 만찬 대신 도시락을 함께 나누는 자리로 마련돼 시장·군수들이 편하게 소통하며 교류를 넓혔다.

강 시장은 “경남 18개 시·군은 각기 다른 매력과 강점을 지녔지만 함께 성장해야 할 하나의 공동체”라며 “소통과 협력으로 경남의 새 미래를 열어가겠다”고 말했다.

경남도 시장·군수협의회는 도내 18개 시·군의 공동 현안을 조율하고 상생협력을 다지는 협의체로, 다음 제102차 정기회의는 2027년 1분기 하동군에서 열린다.

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