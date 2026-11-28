김범준의 과학독서클럽/김범준/동아시아/1만8000원

인간은 왜 때로는 자신의 이익을 포기하면서까지 남을 도울까. 우리의 뇌는 세상을 있는 그대로 바라볼까. 인공지능(AI)은 인간의 삶을 어디까지 바꿔 놓을까. 이런 질문에 과학은 어떤 답을 내놓을까. 물리학자 김범준이 다양한 과학책을 통해 난해한 질문에 흥미로운 답을 찾아간다.



저자는 10년 가까이 이어온 과학독서클럽 활동을 바탕으로 인간과 사회, 미래를 이해하는 데 도움이 되는 과학책을 소개한다. ‘팩트풀니스’와 ‘유전자 지배 사회’, ‘협력의 진화’ 등을 통해 인간이 본능적으로 이기적인 존재일지, 아니면 협력을 통해 생존하고 진화해 온 존재일지를 과학적 연구와 사례를 바탕으로 살펴본다.

김범준/동아시아/1만8000원

‘우연한 마음’과 ‘우리는 왜 잠을 자야 할까’ 등 뇌와 기억, 수면을 다룬 책들은 우리가 현실을 있는 그대로 받아들이는 것이 아니라 뇌의 예측과 해석을 거쳐 세상을 인식한다는 사실을 설명한다. 인공지능 분야에서는 ‘넥서스’와 ‘마침내 특이점이 시작된다’를 통해 AI가 인간의 지식과 삶을 어떻게 바꿀지 탐색한다. ‘프로젝트 헤일메리’, ‘미키7’, ‘삼체’ 등 SF소설도 과학적 상상력으로 읽어내며 독서의 재미를 더한다.



저자는 “과학책 읽기의 즐거움은 지식을 쌓는 데 그치지 않는다. 익숙한 세상을 낯설게 바라보고 새로운 질문을 발견하는 데 진정한 매력이 있다”고 강조한다.

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