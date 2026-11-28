미술관에 간 법의학자/나주영/어바웃어북/2만4000원

페테르 파울 루벤스가 1610년경 그린 ‘영아 학살’에는 바닥에 쓰러진 아이들이 등장한다. 한 아이에게는 아직 살빛이 남아 있지만 다른 아이의 피부는 푸르스름하다. 법의학자인 나주영 부산대 의대 교수는 두 아이의 피부색에서 죽음 이후에도 진행되는 신체 변화를 읽어낸다. 루벤스는 한 화폭에 죽음 이후의 서로 다른 시간을 담아낸 것일까.

나주영/어바웃어북/2만4000원

신간 ‘미술관에 간 법의학자’는 명화에 등장하는 죽음을 법의학적 시선으로 들여다본다. 그림 속 인물의 피부색과 상처, 핏자국, 굳어버린 손의 모양을 단서로 삼고 성경과 희곡, 역사 문헌, 부검 기록을 넘나들며 사건을 재구성한다.



존 에버렛 밀레이의 ‘오필리아’에서 죽음의 원인과 경위를 살피고, 자크루이 다비드의 ‘마라의 죽음’을 통해 살아 있는 몸이 손상에 보이는 반응인 ‘생활반응’을 설명한다. 법의학적 시선은 역사 속 죽음을 둘러싼 의문으로도 이어진다. 나폴레옹의 초상화에 나타난 신체적 특징을 토대로 그의 사인으로 지목된 위암을 살펴보고, 빈센트 반 고흐의 죽음을 둘러싼 자살과 타살 논쟁을 되짚는 등 26편의 이야기를 풀어낸다.

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