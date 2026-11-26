이소영 중소벤처기업부 장관은 26일 다음 달 시행을 앞둔 비대면 진료와 관련, "불필요하거나 과도한 규제 부분이 있다면 합리적으로 조정되도록 노력하겠다"고 밝혔다.



이 장관은 이날 서울 용산구 서울창경센터에서 열린 '비대면 진료 스타트업 간담회'의 모두발언을 통해 "국민의 안전과 건강을 지키면서도 스타트업의 도전과 창의성을 살려내는 방안을 찾는 게 정부의 책무"라며 이같이 말했다.

이소영 중소벤처기업부 장관이 26일 서울특별시 용산구 서울창조경제혁신센터에서 열린 '비대면진료 스타트업 간담회'에서 모두발언을 하고 있다. 중기부 제공

비대면 진료는 병원을 방문하지 않고 전화나 화상으로 진료받는 방식을 뜻한다. 2023년 6월부터 본격적인 시범사업이 시작됐으며, 다음 달 24일엔 개정된 의료법 시행에 맞춰 '의료법 시행규칙' 개정안 및 '비대면 진료 실시 및 관리에 관한 고시' 등 관련법 하위 규정이 정식 시행된다.



이번 간담회는 의료법 하위 규정과 관련해 업계의 애로사항을 청취하고 대안을 논의하기 위해 마련됐다.



이 장관은 "규제의 본질을 지키면서 최소화할 수 있는 방법이 있음에도 최대한의 규제를 만드는 것이 지금 현실이 아닌가 한다"며 "해외에서는 가능한데 한국에선 안 되는 일들을 많이 만들어내고 있다"고 짚었다.



그러면서 "간담회에서 관련 분야의 스타트업 대표와 전문가의 말씀을 잘 듣겠다"며 "필요한 부분은 복지부와도 적극적으로 협의하겠다"고 약속했다.



간담회에는 닥터나우와 메라키플레이스 등 비대면 진료 서비스 스타트업 4곳을 비롯해 중소기업 규제영향평가 전문가가 참석해 ▲ 초진 시 비대면 진료 처방일수 제한 ▲ 주민등록상 거주지 및 실거주지 확인 방법 ▲ 비대면 진료 실시 방법 ▲ 처방 제한 의약품 범위 등을 논의했다.



이날 참석자들은 디지털 헬스케어를 포함해 다양한 혁신산업 분야에서 국민의 권익을 보호하면서도 벤처·스타트업의 도전과 창의성이 위축되지 않는 해법을 모색하기로 뜻을 모았다.



정진웅 닥터나우 대표는 "다양한 규제로 인해 국민이 비대면 진료를 이용하는 게 불편해지는 현상이 발생할 수밖에 없다"며 "지금 시행 규칙과 고시안으로는 대면 진료보다도 의료 접근성이 더 떨어지는 정도의 수준으로 많은 장벽이 도입될 것"이라고 주장했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지