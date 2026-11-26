이승만 정권 시기 반란단체에 가담했다는 혐의로 수감됐다가 6·25 전쟁 발발 직후 학살당한 고(故) 전호극 해군 소령이 약 78년 만에 무죄를 선고받고 명예를 회복했다.



25일 창원지법 형사4부(오대석 부장판사)는 이승만 정권 당시 조선경비법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 후 처형된 전 소령 재심 선고 공판에서 무죄를 선고했다.

창원지방법원. 연합뉴스

전 소령은 1946년 11월부터 1948년 8월까지 이른바 '해안의용군'이라는 부정단체를 조직해 반란을 일으킨 혐의로 기소됐다가 징역형을 선고받았다.



수감 중 그는 6·25 전쟁 발발 직후인 1950년 7월께 처형당했다.



전 소령은 1946년 해군에 입대했으며 1948년 당시 경남 진해 해군통신학교 교장으로 복무했다.



그러다 해안의용군 사건으로 1948년 11월 연행됐다가 이듬해 징역 6년을 선고받고 강제 예편됐다.



진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)는 지난해 전 소령이 영장 없이 연행돼 불법 구금당하는 등 국가로부터 중대한 인권침해를 당했다고 판단해 진실규명 결정을 내렸다.



또 국가가 피해자와 유족에게 사과하고, 형사소송법에 따른 재심 등 조치를 해야 한다고 권고했다.



이후 유족 측은 법원에 재심을 신청했고, 검사는 무죄를 구형했다.



재판부는 "진실화해위 진실규명 결정으로 전 소령에 대해서는 영장주의에 반하는 불법체포와 불법 감금 등이 이뤄진 내용 등 새로운 증거가 제출됐다"며 "결론적으로 검사가 제출한 증거들만으로는 이 사건 공소사실이 합리적 의심의 여지가 없을 정도로 증명됐다고 보기에는 부족하다"고 무죄 선고 이유를 밝혔다.



이어 "실체적 진실을 발견하기까지 상당히 오랜 기간이 걸렸지만, 유족분들의 끊임없는 노력으로 무죄 판결을 선고하게 됐다"고 덧붙였다.



재판이 끝나고 전 소령의 딸인 전술손(80) 씨는 연신 "감사합니다"라고 말하며 눈시울을 붉혔다.

취재진에 인사하는 전술손씨. 연합뉴스

그는 "눈물이 안 나올 줄 알았다"며 아버지 없이 힘들게 살았던 인생을 설명했다.



이어 "오늘 무죄 선고로 끝나는 게 아니라 (억울하게 몰려 희생당한) 아버지가 해군에 복귀하고, 현충원에서 장례를 치를 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

<연합>

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