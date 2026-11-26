경기 양주시가 국제스케이트장 유치에 다시 도전장을 냈다. 경기도내에서는 동두천시에 이어 두번째 공식 선언이다.

양주시는 26일 “유치 준비 경험과 후보지의 입지적 강점을 바탕으로 유치 전략을 재정비하고 본격적으로 대응에 나설 것”이라고 의사를 밝혔다. 앞서 시는 2년전 공모에서 광사동 나리농원 일대 약 10만㎡ 규모의 부지를 후보지로 제안했다.

경기 양주시 태릉국제스케이트장 조감도. 양주시 제공

특히 기존 태릉국제스케이트장과 약 16.4km 거리에 위치해 기존 시설 이용자들의 접근성이 뛰어나다는 점을 강점으로 꼽고 있다. 또한 전기·통신·상하수도 등 도시기반시설과 도로망, 대중교통 인프라가 이미 갖춰져 있어 신규 기반시설 조성에 따른 부담을 줄이고 사업 추진의 효율성을 높일 수 있다는 점도 경쟁력이다.

시는 우수한 입지 여건을 갖춘 만큼 국가대표 선수들의 안정적인 훈련 환경 조성과 대한민국 빙상스포츠 발전을 위한 최적의 대체시설 입지임을 적극적으로 강조할 계획이다.

향후 재공모 세부 일정과 변경된 평가 기준을 면밀히 분석하고, 부지 확보의 안정성, 경제성, 접근성, 시설 운영의 효율성 등 주요 평가 요소에 대한 대응 방안을 구체화할 예정이다.



정덕영 양주시장은 “지난 공모 과정에서 축적한 경험과 양주시만의 입지 경쟁력을 바탕으로 철저하게 준비해 반드시 국제스케이트장을 유치하겠다”고 말했다.

한편 대한체육회는 태릉국제스케이트장을 대체시설 건립을 추진하기 위해 올해 안에 재공모를 진행한다는 계획이다. 앞서 공모에 참여했던 강원∙경기권 7개 지자체에 재공모를 통보했다. 내년 상반기 중 최종 후보지를 선정할 예정이다.

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