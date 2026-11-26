두산에너빌리티가 창원상공회의소(이하 창원상의)와 함께 창원지역 에너지 취약계층의 겨울나기를 돕기 위한 활동을 5년째 이어가고 있다.

두산에너빌리티는 26일 창원시청에서 열린 ‘창원특례시 에너지 취약계층 지원금 전달식’에서 창원상의와 함께 총 1억 8000만원의 지원금을 창원시에 전달했다. 두산에너빌리티가 1억 3000만원, 창원상의가 5000만원을 마련했다. 이날 행사에는 강기윤 창원특례시장, 창원상의 최재호 회장, 두산에너빌리티 COO 송용진 사장 등 주요 관계자들이 참석했다.

26일 창원시청에서 열린 ‘2026년 에너지 취약계층 지원금 전달식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 강기윤 창원특례시장, 송용진 두산에너빌리티 사장, 최재호 창원상공회의소 회장. 두산에너빌리티 제공

이번 지원금은 창원지역 에너지 취약계층 1500세대의 전기 ∙ 가스 ∙ 난방 등 에너지 구입비용으로 사용될 예정이다. 두산에너빌리티와 창원상의는 2022년부터 매년 창원시와 협력해 에너지 취약계층 지원사업을 진행해 왔다. 겨울철 에너지 비용 부담이 큰 가구에 실질적인 도움을 제공하기 위한 취지다.

송용진 두산에너빌리티 사장은 “에너지 취약계층을 위한 지원을 5년째 이어가게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “이번 지원이 지역 이웃들의 겨울철 에너지 비용 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바라며, 앞으로도 지역사회에 필요한 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

같은 날 두산에너빌리티 김동철 관리부문장은 경남사회복지공동모금회를 통해 창원지역 보행장애아동 4명의 재활치료비 등으로 2000만원을 전달했다. 임직원이 참여하는 걸음기부 캠페인과 연계한 후원사업으로, 지원금은 수술 ∙ 치료비와 재활기구 구입 등에 사용될 예정이다. 두산에너빌리티는 보행장애아동의 지속적인 재활과 일상생활을 돕기 위한 지원을 이어오고 있다.

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