내신과 대학수학능력시험 등 각종 시험·평가에서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 논란이 일고 있는 가운데 충북도교육청이 서·논술형 평가 확대를 위한 ‘평가전문교사제’ 도입을 제안했다.



도교육청은 26일 인천 송도에서 열린 ‘제110회 대한민국교육감협의회 총회’에서 서·논술형 평가 확대에 따른 평가전문교사제 도입 정책연구 결과를 발표했다. 이번 제안은 도교육청이 지난해 서·논술형 평가 모델 연구를 거친 뒤 올해 3월부터 한국교원대학교 산학협력단에 의뢰해 진행한 ‘학생평가 업무 분석 및 (가칭)평가 전문 교사제 운영 모델 개발’ 정책연구 결과에 바탕을 두고 있다.

도교육청과 연구진이 현장 교원 450명을 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면 서·논술형 평가 확대 시 교사의 업무 부담이 늘어날 것이라는 응답이 92.9%에 달했다. 평가 업무가 확대될 경우 현재 인력으로 감당하기 어렵다는 응답도 83.7%를 기록했고, 기존 평가 업무 담당자와의 역할 중복을 우려하는 목소리도 65.8%로 나타났다.



연구진은 일반 교과 교사의 학생평가 업무가 주당 평균 11.66시간에 이르며 서·논술형 평가가 늘수록 부담이 가중된다고 분석했다. 이에 따라 제시된 운영 모델은 국어·영어·수학·사회·과학 등 주요 교과별로 ‘0시수·비담임’ 형태의 평가전문교사를 1명씩 배치하는 구상이다.



평가전문교사는 수업과 담임 업무를 맡지 않고 교과 문항 검토와 검증 채점 등 교과 연계 직무(주당 18시간), 평가계획 점검과 교원 연수·컨설팅 등 교과 중립 직무(주당 12.6시간), 학교 공통업무 등 기타 직무(주당 10시간)를 수행하게 된다. 연구진은 과목 평균 주당 직무량을 40.6시간으로 추산했다.



학교 현장에서는 객관식 위주 평가의 한계와 함께 서·논술형 문항의 공정성 확보가 핵심 과제로 꼽힌다. 자료 분석·해석이나 근거를 갖춘 주장·반박 등 고차적 사고 역량을 묻는 문항일수록 답안이 다양해져 채점 기준표의 정교함과 채점자 간 편차 해소가 중요하다는 것이다.



학령인구 감소로 학생과 교원이 줄어든 소규모 학교의 경우 교사 부족으로 문항을 함께 검토하거나 상의하기 어려운 현실도 정책 추진의 배경이 됐다. 평가전문교사를 순회형으로 운영해 문항 검토와 연수·컨설팅을 뒷받침하면 교사 개인의 출제 부담을 줄이고 평가 오류를 낮출 수 있다는 판단이다.



도교육청은 내년부터 도내 연구학교 2개교를 모집·운영해 이번 정책연구 결과를 현장에 시범 적용한다. 중·장기적으로는 별도의 교원 정원을 확보하는 데 주력할 방침이다. 또 ‘초·중등교육법’ 등 관련 법령과 교원 정원 산정·배정 기준을 손질해 법적 지위와 정원 근거를 마련한다는 계획이다.



윤건영 충북도교육감은 “서·논술형 평가 확대 등 변화하는 평가 환경에 대응하기 위해 교원 전문성 강화와 이를 뒷받침할 제도적 기반을 마련해야 한다”며 “별도의 교원 정원 확보와 제도적 기반 마련을 위해 대한민국교육감협의회와 협력해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지