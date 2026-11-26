미국이 삼성전자와 SK하이닉스가 참여하는 800조원 규모의 호남 반도체 클러스터 조성 계획을 한국의 구조적 과잉생산을 뒷받침하는 근거 중 하나로 지목했다. 지난해 3500억달러 규모의 대미 투자를 약속하며 관세율을 25%에서 15%로 낮춘 한국이 이번에는 국내 산업 육성 정책을 놓고 미국과 협의해야 하는 상황에 놓였다.

미국 무역대표부(USTR)는 25일(현지시간) 공개한 무역법 301조 조사 보고서에서 15년간 30조원 투입과 인허가 절차 간소화, 전력·용수 기반시설 확충 등 한국 정부의 반도체 산업 지원 계획을 문제 삼았다. 이재명 대통령이 SK하이닉스 등 기업에 국내 생산능력 확대를 ‘압박’하고 있다고도 기술했다.

사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 사용하여 제작한 사진. Chat GPT 생성

당장 한국산 반도체에 추가 관세가 붙거나 호남 반도체 클러스터 사업에 제동이 걸리는 것은 아니다. 다만 USTR이 기존 한미 관세합의 수준인 15%의 관세율을 기본안으로 제시하면서도 협의 결과에 따라 최대 25%를 적용할 가능성을 열어뒀다.

왜 미국은 아직 공장도 들어서지 않은 호남 반도체 클러스터를 문제 삼았을까.

호남 반도체 클러스터는 정부가 지난 6월 발표한 3대 메가프로젝트의 핵심 사업이다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 400조원을 투자해 반도체 생산공장을 2기씩, 총 4기 건설하는 사업으로 경기 용인에 이어 호남에도 대규모 반도체 생산거점을 마련한다는 구상이다. 인공지능(AI) 데이터센터와 첨단 패키징(반도체 후공정), 에너지 분야 등을 포함한 기업들의 서남권 투자 규모는 총 896조원에 달한다.

기업이 공장을 지으면 정부는 전력과 용수 등을 공급하고 인허가 절차를 단축하는 방식으로 투자를 뒷받침한다. 산업통상부는 지난 6월30일 전력·용수 등 기반시설 구축 비용을 최대 100% 지원하겠다는 계획도 발표했다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표. AP연합뉴스

미국은 바로 이 같은 정부 지원을 문제 삼았다. 기업이 시장 수요에 따라 생산시설을 늘리는 것이 아니라 정부 개입으로 필요 이상의 생산능력을 갖추게 된다는 주장이다.

제이미슨 그리어 USTR 대표는 25일 미국 CNBC와의 인터뷰에서 한국 정부가 올여름 발표한 지원 정책과 인프라 구축 계획을 거론하며 실제 시장 수요에 대응하기보다 정부 개입으로 공급을 확대하는 정책이라고 지적했다.

USTR은 삼성전자와 SK하이닉스가 세계 D램 시장의 70% 이상을 차지하고 있다는 점도 거론했다. 한국 정부의 지원이 두 기업의 시장 지배력을 유지하는 데 기여하고 미국 기업의 투자와 판매 기회를 줄인다는 판단이다.

반면 삼성전자는 지난 6월 호남 투자계획을 발표하면서 급증할 것으로 예상되는 글로벌 반도체 수요에 대응하기 위해 용인국가산단의 투자 일정을 앞당겼으며 새로운 클러스터를 준비해야 할 시점도 빨라졌다고 설명했다.

미국은 시장 수요를 넘어선 생산능력 확대라고 주장하지만 기업은 오히려 앞으로 늘어날 수요에 대응하기 위한 투자라는 입장인 것이다.

이재명 대통령(왼쪽), 도널드 트럼프 미국 대통령. 공동취재사진

그렇다면 지난해 한미 협상에서 낮춘 관세율은 어떻게 되는 걸까. 국내 반도체 투자를 놓고 미국과 이견을 좁히지 못할 경우 다른 수출기업들까지 관세 부담을 떠안게 될까.

USTR이 이번에 제시한 기본안은 최혜국 관세와 기존 무역법 301조 관세를 합산해 최대 15%로, 지난해 한미 합의 수준을 유지했다. 지난 7월 확정된 강제노동 관련 301조 관세까지 포함한 수치다.

문제는 함께 제시된 대안이다. USTR은 공고문에서 진행 중인 협의와 기존 약속이 “만족스럽지 않다고 판단할 경우” 최대 25%의 관세를 적용하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 한국과 마찬가지로 15%의 기본 관세율을 제안받은 일본과 유럽연합(EU)에는 최대 20%를 대안으로 제시했다.

3500억달러라는 투자 약속을 통해 낮춘 관세율을 미국이 다시 협상의 조건으로 꺼내 든 셈이다.

수출기업으로서는 관세율 10%포인트 차이도 상당한 부담이다. 가령 관세 부과 대상인 100만달러 상당의 한국산 제품을 미국에 수출할 경우 관세율이 15%에서 25%로 오르면 관세액은 15만달러에서 25만달러로 늘어난다.

미국 수입업체가 종전과 같은 비용으로 제품을 들여오기 위해 관세 인상 부담을 한국 기업에 전액 전가할 경우 한국 기업은 수출가격을 최대 8% 낮춰야 한다. 판매량을 유지하더라도 그만큼 매출이 줄어드는 셈이다.

다만 무역확장법 232조에 따라 별도의 품목별 관세가 적용되는 반도체와 자동차, 철강 등은 이번 관세 부과안의 예외 대상에 포함됐다.

여기서 주목할 점은 반도체 산업을 둘러싼 미국의 정책에 상반된 논리가 작용하고 있다는 것이다.

그렇다면 한국은 국내 반도체 생산시설을 늘리는 데도 미국의 눈치를 봐야 하는 걸까.

트럼프 행정부는 지난 1월 일부 첨단 반도체에 25%의 관세를 부과하면서 미국 내 반도체 생산능력이 자국 수요를 충족하기에 부족하다고 설명했다. 미국 내 생산을 장려하기 위한 관세 혜택도 예고했다.

미국은 자국의 공급망과 국가안보를 이유로 반도체 생산시설 확대를 추진하는 한편 한국 정부의 반도체 생산능력 확대 정책은 구조적 과잉생산의 근거로 삼고 있다.

호남권 반도체 클러스터 부지로 지정된 전남광주 광산구 군 공항 일대. 연합뉴스

물론 미국이 호남 반도체 클러스터의 건설 중단이나 생산시설의 미국 이전을 직접 요구한 것은 아니다. 그러나 한국의 산업 육성 정책을 관세 부과의 근거로 삼은 만큼 향후 통상 협의에서 국내 투자와 정부 지원 문제도 다뤄질 수 있다.

산업부는 26일 한국 제조업이 미국 공급망과 긴밀하게 연계돼 있으며 구조적 과잉생산에 해당하지 않는다는 점을 미국 측에 지속적으로 설명해 왔다고 밝혔다.

미국 측이 최종 관세율을 결정할 때 기존 한미 관세합의를 존중하겠다는 의사도 재차 확인했다고 전했다. USTR은 내년 1월5일까지 관세 부과 방안에 대한 의견을 수렴하고 같은 달 25일 공청회를 열 예정이다.

산업부는 관계부처 및 업계와 함께 후속 절차에 대응하고 “한미 관세합의에 따른 이익균형이 유지될 수 있도록 노력해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

지난해 대미 투자 약속을 통해 관세율을 낮춘 한국 정부로서는 기존 관세합의를 지키는 동시에 국내 산업 육성 정책이 관세 인상의 근거가 되지 않도록 해야 하는 과제를 안게 됐다.

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