세수 감소 등 재정 한파를 맞은 충북 영동군이 내년도 예산을 올해보다 11% 가까이 줄이는 긴축 재정에 돌입하면서도 전체 예산의 절반 이상을 복지와 농업 분야에 집중적으로 배분하는 등 민생을 챙긴다.

정영철 영동군수는 26일 제347회 영동군의회 정례회 시정연설을 통해 4886억원(일반회계 4583억원·특별회계 303억원) 규모의 2027년도 본예산안을 제출하고 내년도 군정 운영 구상을 밝혔다. 내년 예산안은 전년(5488억원) 대비 602억원(10.96%) 감액됐다.

정영철 충북 영동군수가 26일 제347회 영동군의회 정례회에서 시정연설을 하고 있다. 영동군 제공

이번 예산안의 핵심은 ‘선택과 집중’을 통한 재정 건전성 확보와 민생 체감도 제고다. 군은 관행적 지출과 성과가 미흡한 사업을 대폭 삭감하는 대신 사회복지·보건(1619억원)과 농업(1067억원) 분야에 전체 예산의 54.9%에 달하는 2686억원을 배정했다. 고물가와 농자잿값 상승으로 직격탄을 맞은 지역 농민과 취약계층의 생활 안정을 최우선 순위에 둔 조치로 풀이된다.

민선 9기 2년 차를 맞는 정 군수는 이날 군정 화두로 ‘승업윤민(업을 이어받아 백성을 윤택하게 함)’을 제시하며 5대 핵심 과제를 공식화했다. 구체적으로는 △생활 밀착형 경제 활성화 △영동형 농업혁신 △체류형 관광을 통한 생활인구 증대 △세대별 맞춤복지 확대 △지역 간 균형발전 등이다.

지역 상권 회복을 위해서는 소상공인 발전예산 100억원을 투입하고 지역화폐 ‘영동페이’와 통합 바우처를 연계해 역외 소비 유출을 막는 데 주력한다. 농업 분야는 임기 내 연 2000억원 예산 시대를 열겠다는 목표 아래 과수거점 산지유통센터 건립 기반을 다지고 통합 농촌인력지원센터 운영으로 고질적인 농촌 인력난 해소에 나선다.

인구소멸 위기 돌파를 위한 승부수는 ‘체류형 관광’과 ‘생애주기별 복지’다. 레인보우 힐링관광지와 월류봉 등 기존 관광 자원을 묶어 월 30만명 생활인구를 유치하고 국립국악원 분원 유치에 행정력을 집중해 국악 중심지로의 입지를 굳힌다는 복안이다. 여기에 임신∙출산 통합지원센터 건립과 청년 보금자리 임대주택 운영, 어르신 병원동행 서비스 등 전 세대를 아우르는 촘촘한 복지망을 구축하기로 했다.

정 군수는 올해 지방소멸대응기금 최고등급 획득(120억원)과 충북도 5단계 지역균형발전사업(350억원) 등 굵직한 국∙도비 공모사업을 잇달아 따내며 미래 성장동력의 기틀을 닦았다는 평가를 받는다. 정 군수는 “긴축 재정 기조 속에서도 군민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 민선 9기 60개 공약사업의 우선순위를 정교하게 조정했다”며 “내년 1월 단행하는 행정조직 개편을 발판 삼아 군정 역량을 결집해 영동의 지속 가능한 미래를 열겠다”고 말했다.

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