‘돔구장’ 경기도 대표 후보지 선정에서 탈락한 파주시가 “아쉽지만 더 큰 미래를 그려나갈 것”이라고 26일 입장을 밝혔다.

경기도는 지난 25일 대형 공연과 프로야구 경기를 함께 열 수 있는 돔구장 건립 후보지로 광명시를 선정했다. 다음달 8일 문화체육관광부에 최종 계획을 제출, 문체부는 다음달 사업제안서 접수와 평가를 거쳐 최종 입지를 발표할 예정이다.

앞서 파주시는 경기북부의 부족한 스포츠∙문화 기반시설을 확충하고 시민들의 문화향유 기회를 확대하기 위해 돔구장 조성 사업을 선제적으로 추진해왔다.

시는 “이번 공모에서 아쉬운 결과를 얻었지만 그동안의 준비 과정에서 파주시의 스포츠·문화산업 발전 가능성과 도시경쟁력을 확인했다”며 “향후 지역 발전을 위한 소중한 기반을 마련했다”고 평가했다.

시는 공모에 참여하기 위해 국내외 시설을 견학하고 자체 타당성 조사와 기본계획 수립 용역을 진행했다. 관계 기관·민간기업과 협력하는 한편 시민공청회도 열었다.

시는 이번 유치 준비 과정에서 검토한 내용을 토대로 시민들이 일상에서 스포츠와 문화를 즐길 수 있는 사업을 발굴할 방침이다.

손배찬 파주시장은 “이번 공모 결과가 파주시의 스포츠·문화 발전을 향한 의지와 노력을 멈추게 할 수는 없다”며 “축적해온 경험을 바탕으로 앞으로도 파주를 비롯한 경기북부의 문화예술 발전과 시민들의 더 나은 삶, 더 큰 행복을 위해 최선을 다하겠다”라고 강조했다.

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