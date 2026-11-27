MBC는 새 일일드라마 '효녀 구복이'를 내년 1월 첫 방송한다고 26일 밝혔다.

'효녀 구복이'는 가문의 천덕꾸러기 취급을 받던 막내딸 정구복이 무너진 집안을 효심으로 다시 일으켜 세우는 이야기를 그린다. 현재 방송 중인 '가족관계증명서'의 후속작이다.

주인공 정구복 역은 김시은이 맡는다. 외식기업 마성식품의 막내딸로 가족에게 늘 환영받지 못하는 처지지만, 낙천적인 성격으로 하루를 살아가는 인물이다.

서준영은 뉴욕에서 이름을 알린 스타 셰프 용금풍을 연기한다. 겉으로는 냉정하고 속내를 쉽게 드러내지 않지만, 내면에는 섬세하고 부드러운 면도 감추고 있다.

심혜진은 정구복의 엄마 고미희 역, 안내상이 마성식품 대표이자 정구복의 아버지 정창모 역을 각각 맡는다.

윤아정은 뛰어난 사업 감각과 성공을 향한 욕망을 지닌 진수인을 연기하고, 이선호는 마성식품 기획실장 이도일로 출연한다.

지수원은 유명 요리 선생이자 이도일의 어머니인 태영라 역으로 합류한다.

극본은 '용감무쌍 용수정', '용왕님 보우하사'를 쓴 최연걸 작가가 쓰고, 연출은 '하얀 거짓말', '폭풍의 여자', '비밀의 집'을 만든 이민수 감독이 맡았다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지