경기필하모닉오케스트라가 지중배 지휘로 무소륵스키 ‘전람회의 그림’을 무대 위에 펼친다. 신예 바이올리니스트 김서현은 쇼스타코비치 바이올린 협주곡 1번을 협연한다.



경기필은 다음 달 10일 수원 경기아트센터 대극장, 11일 서울 예술의전당 콘서트홀에서 마스터피스 시리즈 연주회 ‘무소륵스키 전람회의 그림’을 연다고 26일 밝혔다.

바이올리니스트 김서현. 경기필 제공

1부를 여는 쇼스타코비치 바이올린 협주곡 1번은 완성후에도 작곡자가 소련 공산당 박해를 받으면서 7년 넘게 세상 빛을 못 본 작품이다. 스탈린이 죽은 뒤인 1955년에야 다비트 오이스트라흐의 독주로 초연됐다. 이번 무대에선 올해 17세 김서현이 협연한다. 2023년 스위스 티보르 바르가 국제콩쿠르에서 역대 최연소 우승을 차지하며 이름을 알린 바이올리니스트다. 현재 독일 크론베르크 아카데미에서 미하엘라 마틴을 사사하고 있으며 1753년산 과다니니를 연주한다. 10대 연주자가 쇼스타코비치의 냉소와 비탄을 어떻게 표현할지 기대되는 무대다.



2부는 무소륵스키가 1873년 서른아홉 살에 세상을 떠난 친구 화가 빅토르 하르트만의 유작전을 둘러본 뒤 1874년 쓴 피아노 모음곡 ‘전람회의 그림’. 1922년 라벨이 관현악으로 옮긴 판본이 널리 알려지면서 오케스트라의 음색을 한껏 펼쳐 보이는 대표 레퍼토리로 자리 잡았다. 지휘봉을 잡는 지중배는 독일 극장 현장에서 활약한 지휘자다. 2012년 독일 오페레타상 지휘자상을 동양인 최초로 받았다.

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