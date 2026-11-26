‘‘소비하기’는 자기 자신의 사회적 자격에 투자하는 것을 의미한다. … 소비는 개인의 ‘사회적 가치’와 자존감을 위해 중요한 모든 것에 대한 투자다. 소비자 사회에서 소비의 핵심적인, 아마도 결정적인 목적은 욕구, 욕망, 바람의 충족이 아니라 소비자의 상품화 또는 재상품화다. 즉 소비자 지위를 판매 가능한 상품의 지위로 끌어올리는 것이다.’ (지그문트 바우만 ‘소비하는 삶, 소비되는 삶’)



27일은 블랙 프라이데이다. 쇼핑몰, 옷 가게, 식당, 여행사 등 가릴 것 없이 ‘수십% 초특가 할인’을 내걸고 소비자를 유혹하는 날 말이다. 이날은 ‘아무것도 사지 않는 날’이기도 하다. 소비주의에 맞서 캐나다에서 시작된 캠페인인데, 소비가 곧 경기 지표인 자본주의 사회에서 누가 이런 주장을 귀담아들을까 싶어 어쩐지 애처롭게 느껴진다. 그래서 올해도 쓸쓸히 지나갈 아무것도 사지 않는 날을 기념해 소비에 대한 단상을 띄워 본다.

윤지로 비영리 미디어단체 클리프 대표

무언가를 사는 행위는 200년 전에도, 500년 전에도 있었다. 자본주의 이전이라고 해서 사람들이 생존을 위한 소비만 했던 것도 아니고, 즐거움과 과시를 위한 사치가 없었던 것도 아니다. 그렇다면 오늘날의 소비가 과거와 다른 건 뭘까. 폴란드 출신 사회학자 바우만은 현대사회를 ‘소비자 사회’로 규정한다. 누군가를 이 사회의 진정한 구성원으로 만들어주는 건 소비행위라는 것이다. 사람들은 소비를 통해 자신이 누구인지 드러내고, 사회에서 인정받을 만한 존재로 스스로를 만들어간다. 쉽게 말하면 명품백으로 경제력을, 최신 스마트폰으로 유행에 뒤처지지 않는 감각을, 한정판 운동화로 남들과 다른 취향을 드러냄으로써 소비자는 자신의 ‘사회적 자격’을 높여간다는 얘기다. 마치 예전에 할리우드 배우 레오나르도 디프리오가 왜 프리우스를 타고 다니냐는 질문에 “집을 나설 때마다 파파라치에게 사진이 찍히니 환경운동가로서 책임 있는 행동을 보여주고 싶었다”고 답한 것처럼 말이다.

그럼, 기왕 피할 수 없는 소비라면 ‘녹색 소비’를 통해 환경 부담을 줄이고 본인의 사회적 가치도 높이면 좋지 않을까? 이와 관련해 2010년 캐나다 토론토대 연구진이 발표한 실험 결과는 흥미롭지만 불편한 메시지를 전한다.



연구진은 대학생 156명을 대상으로 친환경 제품 위주의 온라인 쇼핑몰과 일반 제품 중심 온라인 쇼핑몰에서 한 그룹은 제품을 구경만 하게 하고, 또 다른 그룹은 장바구니에 물건을 담게 했다. 쇼핑 이후 이들의 이타성을 확인하기 위해 ‘돈 나누기 게임’을 실시했다. 그 결과 친환경 제품을 단순히 접한 사람들은 일반 제품을 접한 사람보다 더 이타적으로 행동한 반면, 친환경 제품을 구매한 사람은 오히려 이타성이 낮아졌다. 이 당황스러운 결과에 대해 연구진은 ‘도덕적 면허 효과’라는 해석을 내놨다. 친환경 제품을 구매했다는 도덕적 만족감이 다른 행동에선 윤리적 기준을 느슨하게 만들 수 있다는 것이다.



다행히(?) 이 떨떠름한 결론은 후속 연구를 거치며 도덕적 면허 효과가 실제로 얼마나 강하게, 어떤 조건에서 나타나는지를 두고 논쟁의 영역으로 넘어갔지만, 그럼에도 주목할 점은 여전히 친환경 소비가 단순한 구매를 넘어 개인의 가치관과 도덕성을 드러내는 선택으로 여겨진다는 사실이다.



녹색 소비가 특정 가치로 연결되는 건 일반적인 소비자 선택이 아니기 때문이다. 그건 대체로 더 비싸거나 선택의 폭이 좁거나 구하기 어렵다. ‘그럼에도 불구하고’ 선택하기에 그것은 몇몇 사람들의 특정한 가치로 자꾸만 읽힌다. 그렇다면 녹색 제품이 궁극적으로 지향해야 할 건 특별함을 희석하는 보편화다. 이제는 경제적 선택이 된 LED 조명이나 전기차처럼 말이다. 효율 기준을 높이든 보조금을 주든 일부 소비자의 특별한 의지에 기대지 않도록 시장을 키워야 한다. 녹색 소비가 자신의 도덕성을 증명하거나 사회적 자격을 높이는 게 아닌 그저 평범한 소비가 되는 것, ‘무언가 사야 하는 나머지 날들’은 이래야 하지 않을까.

윤지로 비영리 미디어단체 클리프 대표

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